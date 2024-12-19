Пассивный тупик Кремля

Пассивный тупик Кремля1
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 19.12.2024, 12:56
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Испохабились, изолгались, вывернулись наизнанку.
На фоне обсуждения прекращения огня в Украине, выдвижения в Америке и Европе идей о связанных с этими мерами, обращает на себя внимание пассивность путинской «дипломатии».
Вялый, бесцветный замминистра Рябков, по риторике все больше напоминающий в последнее время сотрудника пропагандистского отдела Захаровой, объявил о возможных отношениях с новой американской администрацией: «У нас нет ни малейших, даже номинальных импульсов о том, какими могут быть его намерения с точки зрения налаживания контактов. Мы, безусловно, любые обращения на эту тему, как и другие темы, касающиеся необходимости хотя бы относительную нормальность вернуть в отношения между Москвой и Вашингтоном, будем рассматривать».
То есть, если перевести сказанное Рябковым на нормальный язык – сами настолько загнали ситуация в тупик 24-м февраля и последующими событиями, испохабились, изолгались, вывернулись наизнанку, что даже и не знают, что теперь делать. У самих «дипломатов» идей нет и у их руководителя – тоже. Будут работать вторым номером, сидеть и ждать, что им принесут из Америки. Там и обсудят.
Сами же формировать повестку дня не могут – давно потеряли такую способность, ударившись в чушь и дичь. Это вам не Михаил Горбачев с его масштабными идеями по разоружению и новым мышлением, давшим миру надежду.
Телеграм-канал «СерпомПо»