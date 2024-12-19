«Для Путина это пощечина» 19.12.2024, 13:10

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Фото: Getty Images

Глава Кремля пережил огромное унижение.

Российская оккупационная армия не имеет сил, чтобы расширить наступление на фронте. Сейчас российские войска могут проводить лишь какие-то локальные действия.

А для того, чтобы начать широкомасштабное наступление в Украине, по словам российских провластных блогеров, стране-агрессору России понадобилось бы от 500 тысяч до миллиона новых солдат. Об этом сказал социолог, публицист и автор книг Игорь Эйдман во время чата на «Главреде».

«У Путина нет сил, чтобы штурмовать Запорожье и Херсон. Логика войны говорит о том, что Россия не может сейчас расширить наступление. Если бы в РФ хотели расширить наступление, они должны были бы провести мобилизацию. «Зет-блогеры» давно пишут о том, что для начала широкомасштабного наступления в Украине понадобилось бы от 500 тысяч до миллиона новых солдат. Сейчас российские войска могут осуществлять лишь какие-то локальные действия, так, например, мы видим, как они наступают на Донбассе», - отметил Эйдман.

Он обратил внимание, что, как считается, в ноябре у российских войск было рекордное наступление. В то же время эксперт подчеркнул, что если посмотреть на карту Украины, то мы увидим, что хотя наше государство по сравнению с другими месяцами потеряло много, однако по сравнению с площадью захваченных территорий в первые дни полномасштабной войны - ничтожно мало.

По словам Эйдмана, если российские войска будут наступать такими темпами, то максимум, что они смогут сделать в 2025 году - захватить еще кусок Донецкой области. И, конечно, Путина это все не устраивает. А на широкое наступление у России нет ресурсов.

«Как видим, у нее не хватило ресурсов, чтобы удержать Сирию. Другими словами, ресурсы России на пределе, и это очевидно. Там еще пытаются делать хорошую мину при плохой игре, но сирийская ситуация доказала, что резервов у России нет вообще, и ресурсов нет, в принципе», - сказал публицист.

Он отметил, что ситуация в Сирии стала пощечиной Путину, но он был вынужден с этим смириться.

«Для Путина то, что произошло в Сирии, - это просто пощечина, его мордой там вытерли стол. Он столько лет кичился, изображал из себя Александра Македонского, победителя, а в результате за три-четыре дня его вышвырнули из Сирии пинком под зад. Все это ужасно унизительно, но, тем не менее, он вынужден с этим мириться. Потому что ему просто нечем было защищать свои завоевания и режим Асада в Сирии», - отметил Эйдман.

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