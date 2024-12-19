Как будет работать общественный транспорт Минска в новогоднюю ночь 19.12.2024, 13:11

До 5 утра будет организована работа ряда маршрутов.

«Минсктранс» сообщил, что в новогоднюю ночь 1 января с 00:00 до 05:00 будет организована работа ряда маршрутов.

Автобусные:

№ 1 «ДС Веснянка — Вокзал», интервал — 15 минут;

№ 3С «ДС Чижовка — Вокзал», интервал — 30 минут;

№ 22 «ДС Ангарская-4 — ДС Чижовка», интервал — 27 минут;

№ 26 «ДС Восточная — Павлины Медёлки», интервал — 30 минут;

№ 36 «ДС Кунцевщина — Тарасово», интервал — 40 минут;

№ 38 «ст.м. Петровщина — Сухарево-8», интервал — 30 минут;

№ 42 «ДС Сухарево-5 — Люцинская», интервал — 35 минут;

№ 44 «ДС Карастояновой — ст. Ждановичи», интервал — 35 минут;

№ 50С «ДС Сухарево-5 — Вокзал», интервал — 30 минут;

№ 53 «ДС Дружная — Ландера», интервал — 30 минут;

№ 54 «ДС Запад-3 — ст.м. Спортивная», интервал — 30 минут;

№ 69 «Вокзал — Масюковщина», интервал — 30 минут;

№ 71 «ст.м. Тракторный завод — Степянка», интервал — 25 минут;

№ 72 «ДС Шабаны — ст.м. Могилевская», интервал — 35 минут;

№ 73 «ДС Серова — Лебяжий», интервал — 30 минут;

№ 74С «ДС Малиновка-4 — Городской Вал», интервал — 30 минут;

№ 85С «ДС Дружная — Гатово», интервал — 30 минут;

№ 95 «ДС Калиновского — Степянка», интервал — 35 минут;

№ 100 «ДС Славинского — ж/д ст. Минск-Южный», интервал — 20 минут;

№ 105 «ДС Карастояновой — Зацень», интервал — 60 минут;

№ 110 «АС Автозаводская — Сосны», интервал — 25 минут;

№ 112С «АС Автозаводская — микрорайон Сокол», интервал — 37 минут;

№ 115Э «АВ Центральный — Тубдиспансер», интервал — 30 минут;

№ 132 «ДС Малиновка-4 — Щомыслица», интервал — 60 минут;

№ 135 «ДС Уручье-4 — Новая Боровая», интервал — 30 минут;

№ 139 «ДС Калиновского — Танковая», интервал — 30 минут;

№ 147 «ДС Малиновка-4 — Брилевичи», интервал — 30 минут;

№ 149 «ДС Запад-3 — ст.м. Кунцевщина — Люцинская», интервал — 30 минут;

№ 159 «ДС Запад-3 — Каменная горка-5», интервал — 30 минут;

№ 162 «ДС Карбышева — Цна», интервал — 60 минут;

№ 169 «ДС Уручье-2 — ж/д ст. Колодищи», интервал — 30 минут;

№ 933 «ст.м. Академия наук — Запорожская площадь», интервал — 30 минут.

Троллейбусы будут ездить следующим образом:

№ 1 «Зеленый Луг— 6 — ст. м. Московская», интервал — 30 минут;

№ 3 «ДС Ангарская-4 — Вокзал», интервал — 30 минут;

№ 16 «ДС Чижовка-1 — Вокзал», интервал — 30 минут;

№ 20 «ДС Серебрянка — Вокзал», интервал — 35 минут;

№ 22 «ДС Карастояновой — ДС Лошица-2», интервал — 30 минут;

№ 27 «ДС Курасовщина — ДС Дружная», интервал — 30 минут;

№ 29 «ДС Калиновского — Музыкальный театр», интервал — 30 минут;

№ 53 «ДС Малиновка-4 — Зеленый луг-6», интервал — 30 минут.

Трамваи №4 «ДС Озеро — пл. Мясникова» и №6 «ДС Серебрянка — ДС Зеленый Луг «будут курсировать с интервалом в 30 минут, а пригородный автобус №429 «Минск — Атолино» — каждый час.

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