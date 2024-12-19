NYT: Ликвидация генерала Кириллова напугала российские элиты 2 19.12.2024, 13:21

Игорь Кириллов

Никогда еще военачальника такого ранга не убивали на таком расстоянии от линии фронта.

Убийство генерала-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве 17 декабря продемонстрировало высокий профессионализм и изобретательность украинских спецслужб. Однако это был временный триумф, который существенно не улучшит позиции Украины в войне с Россией, пишет американское издание The New York Times.

Устранение высокопоставленного военного руководителя разозлит Кремль и может распространить страх среди российской элиты, однако не будет иметь положительного для Украины влияния на фронт, отмечают журналисты со ссылкой на военных аналитиков.

«Я думаю, что есть психологическое воздействие, которое говорит элитам: мы можем найти вас, где бы вы ни были, и вы в опасности. Но не думаю, что это действительно повлияет на их (украинские — ред.) военные возможности», — сказал Дуглас Лондон, трижды работавший начальником отдела ЦРУ до выхода на пенсию в 2019 году.

В материале отмечается, что сейчас ситуация для украинских бойцов на поле боя неуклонно ухудшается, потому что ВСУ уступают ВС РФ количеством и оснащением, поэтому тайные операции и диверсии могут стать одним из немногих полезных инструментов в арсенале Украины.

Журналисты отмечают, что с начала вторжения России в Украину никогда военачальника такого ранга не убивали на таком расстоянии от линии фронта.

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