Жителю Барановичей показалось, что за ним гонятся, чтобы «сотворить непристойности»
- 19.12.2024, 13:28
Он прятался в ТЦ, пока за ним не приехали силовики.
36-летний житель Барановичей в состоянии опьянения пошел на прогулку. Возле торгового центра «ему показалось, что за ним гонятся и хотят сотворить с ним непристойности».
Горожанин забежал в торговый объект и стал звать людей на помощь. После этого он повалил игровой автомат и остался дожидаться милиционеров, сообщил неофициальный телеграм-канал МВД.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело за хулиганство.