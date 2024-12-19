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Жителю Барановичей показалось, что за ним гонятся, чтобы «сотворить непристойности»

  • 19.12.2024, 13:28
Жителю Барановичей показалось, что за ним гонятся, чтобы «сотворить непристойности»

Он прятался в ТЦ, пока за ним не приехали силовики.

36-летний житель Барановичей в состоянии опьянения пошел на прогулку. Возле торгового центра «ему показалось, что за ним гонятся и хотят сотворить с ним непристойности».

Горожанин забежал в торговый объект и стал звать людей на помощь. После этого он повалил игровой автомат и остался дожидаться милиционеров, сообщил неофициальный телеграм-канал МВД.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за хулиганство.

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