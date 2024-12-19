Россию поймали на тайных поставках зерна из Крыма йеменским хуситам 2 19.12.2024, 13:33

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Фото: Yöruk Işık

Речь идет о грузовом судне под названием Zafar.

Россия поставляет, вероятно, похищенное у Украины зерно хуситам, контролирующим большую часть Йемена. Такой вывод на основе изучения данных о перемещениях транспортировавшего зерно судна сделали расследователи Bellingcat и Lloyd’s List.

Речь идет о грузовом судне под названием Zafar. Оно совершило рейсы из Крыма в Йемен как минимум дважды за последние несколько месяцев, отмечается в расследовании. В октябре зерно погрузили на транспорт в порту оккупированного Россией Севастополя. В середине ноября Zafar прибыл в порт Ас-Салиф в западном Йемене, перед этим пришвартовавшись в порту африканского государства Джибути.

Как объяснили расследователи, каждое судно, которое перевозит товары в подконтрольные хуситам порты, обязано останавливаться в Джибути для проверки Механизмом ООН по контролю и инспекции (UNVIM). Однако Zafar смог пройти эту проверку. Спутниковые снимки и данные отслеживания судов показали, что судно стояло в Джибути в начале ноября в течение нескольких дней. «Даже если бы UNVIM одобрил судно Zafar, оно не могло бы продолжить свою миссию, поскольку портом отправления был оккупированный Крым», — говорится в расследовании.

Ранее в этом году судно уже совершало аналогичный рейс из Севастополя и так же успешно прошло проверку UNVIM. При этом Zafar скрывал свое присутствие в Севастополе, отключая автоматизированную систему идентификации (АИС).

Севастопольский порт находится под санкциями США и Великобритании, а терминал, к которому причалил Зафар в Севастополе, — под ограничениями Евросоюза. В расследовании, однако, отмечается, что «санкций ООН в отношении порта Севастополь или России не существует».

Между тем, как уточнили в Bellingcat, конечный владелец транспорта неизвестен. Нет точных сведений и о происхождении перевозимого Zafar зерна, но отмечается, что украинские фермеры на занятых РФ территориях обвиняли российских военных в краже продукции, которая затем экспортировалось.

Представитель МИДа Украины заявил, что он «возмущен» фактом перемещения Zafar в Йемен из Крыма. В ведомстве добавили, что «продолжают прилагать все усилия, чтобы разоблачить систематическое и широкомасштабное хищение Россией украинского зерна, а также его незаконную перевозку через временно оккупированные территории Украины и незаконную деятельность в наших закрытых морских портах».

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