закрыть
19 декабря 2024, четверг, 14:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россию поймали на тайных поставках зерна из Крыма йеменским хуситам

2
  • 19.12.2024, 13:33
  • 1,368
Россию поймали на тайных поставках зерна из Крыма йеменским хуситам
Фото: Yöruk Işık

Речь идет о грузовом судне под названием Zafar.

Россия поставляет, вероятно, похищенное у Украины зерно хуситам, контролирующим большую часть Йемена. Такой вывод на основе изучения данных о перемещениях транспортировавшего зерно судна сделали расследователи Bellingcat и Lloyd’s List.

Речь идет о грузовом судне под названием Zafar. Оно совершило рейсы из Крыма в Йемен как минимум дважды за последние несколько месяцев, отмечается в расследовании. В октябре зерно погрузили на транспорт в порту оккупированного Россией Севастополя. В середине ноября Zafar прибыл в порт Ас-Салиф в западном Йемене, перед этим пришвартовавшись в порту африканского государства Джибути.

Как объяснили расследователи, каждое судно, которое перевозит товары в подконтрольные хуситам порты, обязано останавливаться в Джибути для проверки Механизмом ООН по контролю и инспекции (UNVIM). Однако Zafar смог пройти эту проверку. Спутниковые снимки и данные отслеживания судов показали, что судно стояло в Джибути в начале ноября в течение нескольких дней. «Даже если бы UNVIM одобрил судно Zafar, оно не могло бы продолжить свою миссию, поскольку портом отправления был оккупированный Крым», — говорится в расследовании.

Ранее в этом году судно уже совершало аналогичный рейс из Севастополя и так же успешно прошло проверку UNVIM. При этом Zafar скрывал свое присутствие в Севастополе, отключая автоматизированную систему идентификации (АИС).

Севастопольский порт находится под санкциями США и Великобритании, а терминал, к которому причалил Зафар в Севастополе, — под ограничениями Евросоюза. В расследовании, однако, отмечается, что «санкций ООН в отношении порта Севастополь или России не существует».

Между тем, как уточнили в Bellingcat, конечный владелец транспорта неизвестен. Нет точных сведений и о происхождении перевозимого Zafar зерна, но отмечается, что украинские фермеры на занятых РФ территориях обвиняли российских военных в краже продукции, которая затем экспортировалось.

Представитель МИДа Украины заявил, что он «возмущен» фактом перемещения Zafar в Йемен из Крыма. В ведомстве добавили, что «продолжают прилагать все усилия, чтобы разоблачить систематическое и широкомасштабное хищение Россией украинского зерна, а также его незаконную перевозку через временно оккупированные территории Украины и незаконную деятельность в наших закрытых морских портах».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк из фильма про Чапаева
Цирк из фильма про Чапаева Алексей Гетьман
Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников