FT: Украинские спецслужбы взрывают Россию изнутри
- 19.12.2024, 13:39
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СБУ ставит Кремль в тупик.
Украинская Служба безопасности (СБУ) продолжает демонстрировать способность проводить точечные операции, которые не только подрывают позиции России, но и ставят ее в положение уязвимой стороны.
Последний пример - подрыв российского генерала Игоря Кириллова, который погиб вместе со своим помощником в Москве в результате взрыва, устроенного при помощи заминированного скутера.
Скрупулезная работа и масштабная сеть Как отмечает Financial Times, операция СБУ - это лишь одна из частей масштабной теневой войны между Киевом и Москвой.
СБУ, обладая более чем 30 000 сотрудников, использует наследие КГБ, включая ресурсы и структуру, чтобы внедрять своих агентов, выявлять уязвимые места в российской разведке и проводить точечные ликвидации.
Эффективность украинской службы обеспечивается поддержкой западных партнеров, включая ЦРУ, которое с 2014 года инвестирует миллионы долларов в обучение агентов и обмен разведданными.
Подрыв генерала Игоря Кириллова в Москве: взрывное устройство, заложенное на скутере, стало смертельной ловушкой для главы войск радиоактивной, химической и биологической защиты России.
Уничтожение Валерия Транковского в Крыму: начальник штаба 41-й ракетной бригады Черноморского флота погиб в результате взрыва автомобиля.
Подрыв Дарьи Дугиной в 2022 году: устройство, заложенное в автомобиль, унесло жизнь дочери известного идеолога Александра Дугина.
СБУ соперничает с украинской военной разведкой (ГУР) за право совершать наиболее громкие операции.
Оба ведомства стремятся превзойти друг друга, нанося удары по высокопоставленным чиновникам и важным военным объектам вглубь территории России.
Но зачастую агентства сотрудничают, как в случаях с диверсиями на Крымском мосту и уничтожением Черноморского флота.
Российская ФСБ, как отметил старший научный сотрудник Андрей Солдатов, способна расследовать уже совершенные преступления, но с трудом прогнозирует действия противника, именно поэтому СБУ и ГУР безнаказанно действуют внутри России, в то время как Кремль утопает в провалах своей разведывательной системы.
Российский военный журналист Юрий Котенок признал, что «Киев открыто хвастается своими успехами», это свидетельствует о полном провале российской контрразведки.
СБУ, не ограничиваясь действиями на территории Украины, превращается в ключевой инструмент гибридной войны, использующий тактику, которой Кремль, похоже, не может эффективно противостоять.