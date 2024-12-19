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«Глупая ошибка привела к очень серьезным травмам»

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  • 19.12.2024, 13:56
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«Глупая ошибка привела к очень серьезным травмам»

Что известно о состоянии белоруски, которая упала с четвертого этажа на Пхукете.

Несчастный случай с белорусской туристкой произошел на острове Пхукет в конце ноября. 23-летняя Екатерина потеряла ключ от номера в отеле и попыталась забраться внутрь по пожарной лестнице. Оступившись, девушка упала на асфальт с четвертого этажа.

Екатерину доставили в больницу в сознании, но состояние ее было весьма тяжелым, пишет «Зеркало».

«Такая глупая ошибка привела к очень серьезным травмам, переломано буквально все (кроме головы): руки, ноги, позвоночник, ребра, которые проткнули легкие, разорвана печень…» — писала автор поста со сбором средств на помощь белоруске, организованным в сообществе «Пхукет, русский клуб» в Facebook.

Изначально сбор был запущен в благотворительной группе «Паттайя от А до Я», которая уже несколько лет помогает русскоязычным жителям и туристам в Таиланде. К нему подключились и знакомые Екатерины, и случайные люди: так, почти 3000 долларов перечислил мужчина, который несколько лет назад сам попал в похожую ситуацию.

В итоге силами неравнодушных удалось собрать, казалось бы, неподъемную сумму: тайский госпиталь выставил общий счет на 362 700 бат (10 500 долларов), около 15 000 долларов требовалось на транспортировку девушки в Беларусь (цена включала в себя выкуп шести мест в самолете, реанимобиль и оплату полета сопровождающим врачам в обе стороны).

Транспортировка какое-то время была под угрозой срыва: Екатерину отказывались брать на борт с кислородными баллонами. Тайские медики то давали, то снова отзывали разрешение. Но за несколько дней до предполагаемой отправки белоруска чудом задышала сама, и перелет прошел благополучно. 10 декабря пострадавшая при содействии белорусских, тайских и вьетнамских дипломатов была доставлена на родину.

Мама Екатерины Галина рассказала журналистам о ее текущем состоянии:

— Дела у Кати идут хорошо, сейчас она в хирургическом отделении больницы в Боровлянах. Прошли обследования травмированных внутренних органов, по плечу, позвоночнику. Еще предстоят необходимые операции. Точно известно, что с легкими все в порядке — Катя уже в самолете без проблем летела из Пхукета до Москвы. С ней была очень хорошая команда московских медиков, они же после приземления сопровождали и до Беларуси.

Я всем очень благодарна за оказанную помощь: общими усилиями спасли не только мою дочь, но и, может, на ее примере других тоже.

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