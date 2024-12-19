Financial Times назвала человека года 4 19.12.2024, 13:53

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Дональд Трамп

Его выбрали «из-за удивительного характера его возвращения к власти».

Газета Financial Times назвала избранного президента США Дональда Трампа «человеком года». Его возвращение в Белый дом журналисты назвали «самым драматичным возвращением в современной истории США».

В газете указывают, что уже признавали Трампа «человеком года» в 2016 году. Однако теперь его избрали «из-за удивительного характера его возвращения к власти». Подчеркивается, что Трампа «больше нельзя исключать как случайность».

Журналисты указывают, что в США Трамп обещает эпоху полной дерегуляции и снижения налогов. Его президентство «провозглашает глубокий сдвиг» в правую сторону для Америки, пишет FT. В свою очередь за границей возвращение Трампа в Белый дом может стать «возможностью целого поколения» для Китая, России, Ирана и Северной Кореи, хотя он все еще остается непредсказуемым.

«Мы живем в эпоху Трампа. Историки будут смотреть на 2024 год как на смену эпохи, как на [выборы] 1932 года, когда пришел Рузвельт с «Новым курсом», или на 1968 год, когда Ричард Никсон основал новых правых», — говорит Роджер Стоун, старый политический и бизнес-партнер Трампа.

Ранее Трамп стал «человеком года» по версии журнала Time. В шорт-лист, кроме него, входили вице-президент Камала Харрис, Кейт Миддлтон, Илон Маск и Беньямин Нетаньяху.

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