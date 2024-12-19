Сырский рассказал, почему было принято решение идти в Курскую область

Сырский рассказал, почему было принято решение идти в Курскую область5
- 19.12.2024, 13:56
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Главнокомандующий ВСУ выполнял сразу несколько задач.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский заявил, что проводить Курскую операцию заставила складывающаяся на фронте ситуация.
— У меня не было выбора, я должен был провести эту операцию. Я должен был одновременно сорвать наступление на Харьков, снять часть давления на всех фронтах и не допустить открытия нового фронта на Сумы. Поэтому я решил вести наступление там, где враг имел слабое место, с очень малым количеством солдат для охраны границы, — заявил Сырский в интервью французской Le Monde.
Хотя в операции было задействовано относительно небольшое количество войск, но благодаря внезапности она стала успешной, отметил Сырский. По его словам, россияне были вынуждены экстренно перекидывать в Курскую область значительное количество военнослужащих лучших боевых частей. Наступательный потенциал российской армии был ослаблен, интенсивность атак, за исключением Покровского и Кураховского направлений, была снижена.
ВСУ зашли в Курскую область 6 августа и захватили в первые недели около 1300 кв. км и около 100 населенных пунктов.