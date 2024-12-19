Путин назвал войну «движухой» 18 19.12.2024, 14:02

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И заявил, что России без нее «скучно».

Российский диктатор Владимир Путин во время речи на прямой линии, совмещенной с большой ежегодной пресс-конференцией в четверг, 19 декабря, назвал войну «движухой».

«Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно — нам скучно, застой, хочется движухи. Как только начинается движуха — все свистит у виска, и секунды, и пули свистят, к сожалению, сейчас — так нам страшно. Ужас-ужас. Ну, ужас, но не ужас-ужас-ужас. Все измеряется экономикой», — сказал диктатор.

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