закрыть
19 декабря 2024, четверг, 14:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В соседней с Беларусью Латвии объявили эпидемию гриппа

1
  • 19.12.2024, 14:02
В соседней с Беларусью Латвии объявили эпидемию гриппа

Выявлен и всплеск ОРВИ.

Латвийский Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) официально объявил о начале эпидемии гриппа в стране с 19 декабря 2024 года. На этот шаг ведомство пошло после того, как число случаев заболевания гриппом на прошлой неделе перешагнуло эпидемический порог, сообщает LSM.

Проанализировав данные мониторинга по гриппу, Covid-19 и другим острым респираторным вирусных инфекциям (ОРВИ) за прошедшую неделю, латвийский SPKC зафиксировал «значительный рост» числа случаев заболевания гриппом.

Так, в одной лишь столичной Риге к доля положительных проб на грипп выросла почти в 5 раз — с 2,9% до 10,2%. Количество больных гриппом за две недели выросло до 107,3 случая на 100 тыс. жителей при установленном эпидемическом пороге в 100 случаев на 100 тыс. жителей, что вынудило власти объявить о начале эпидемии.

Это значит, что теперь визиты терапевтов и педиатров к больным гриппом на дом могут оплачиваться из государственного бюджета (пациентам лишь нужно заплатить фиксированную государственную пошлину за визит в размере 2,85 евро, то есть чуть больше 10 рублей в эквиваленте).

При этом среди детей, по словам латвийских специалистов, сейчас больше всего распространен не грипп, а сезонные ОРВИ.  На прошлой неделе самая высокая заболеваемость зарегистрирована среди детей в возрастной группе от 0 до 4 лет.

По данным SPKC, быстрый рост активности вируса гриппа зафиксирован и во многих других странах Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

По их данным, интенсивность гриппа везде растет в течение последних четырех недель, а средняя доля положительных тестов среди первично обратившихся пациентов ЕС и ЕЭЗ составляет 10%, что также указывает на сезонное начало эпидемии гриппа и за пределами Латвии.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк из фильма про Чапаева
Цирк из фильма про Чапаева Алексей Гетьман
Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников