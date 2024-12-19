МИД Польши вручил ноту временному поверенному Беларуси 1 19.12.2024, 14:05

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Фото: charter97.org

В связи с действиями КГБ в отношении польских дипломатов.

Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах Беларуси Алексея Понкратенко «в связи с агрессивными действиями белорусского КГБ в отношении дипломатов Республики Польша на территории Республики Беларусь, а также третьих стран».

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте МИД Польши.

Еще одним поводом для вызова стала нота МИД Беларуси, врученная представителю Польши в Минске 11 декабря.

«В ходе встречи белорусскому дипломату была вручена нота, в которой выражается решительный протест против вышеуказанных действий, а также было сообщено, что продолжение подобного рода провокации встретит симметричный ответ с польской стороны», — говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе по белорусскому телевидению был показан фильм о якобы имевшей место в Кишиневе попытке вербовки белорусского дипломата польскими спецслужбами в Кишиневе. 11 декабря временный повременный в делах Польши в Беларуси Кшиштоф Ожанна был вызван в МИД, где ему была вручена нота.

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