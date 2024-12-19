Bloomberg: Набиуллина ходит по тонкой грани 1 19.12.2024, 14:10

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Эльвира Набиуллина

Центробанк РФ разозлил российскую элиту.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, которую долгое время считали спасительницей российской экономики перед лицом санкций из-за войны против Украины, все чаще подвергается нападкам со стороны чиновников и бизнесменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает агентство, Набиуллина сталкивается с растущей критикой в российской политической и деловой элите перед последним заседанием банка по установлению ставок 21 декабря. Аналитики прогнозируют, что политики могут повысить ключевую процентную ставку до 23% с нынешних 21%, а возможно, и до 24%, чтобы сдержать устойчиво высокую инфляцию.

Банкиры, руководители предприятий и правительственные чиновники, имеющие возможность пожаловаться Владимиру Путину на Набиуллину, пользуются этой возможностью, сообщили три анонимных источника, близких к Кремлю. Даже премьер-министр Михаил Мишустин сказал Путину, что действия Центробанка мешают усилиям правительства по поддержке экономики, находящейся под санкциями, сказали два источника.

Пока нет никаких признаков того, что Путин рассматривает возможность замены Набиуллиной, и он по-прежнему уверен, что она принимает необходимые решения для поддержки экономики, сообщили три источника, близких к Кремлю.

Набиуллина находится в противостоянии с влиятельными критиками ее денежно-кредитной политики после того, как центральный банк заявил, что повысит стоимость заимствований до любого уровня, необходимого для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 4% в следующем году. Поскольку правительство тратит огромные средства на армию и защищает бизнес от санкций, банк резко поднял ставку до 21%.

По данным Федеральной службы государственной статистики, годовая инфляция в ноябре выросла до 8,88% с 8,54% месяцем ранее.

Политические нападки на Набиуллину вырвались наружу в среду, когда Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», обвинил Центробанк в усугублении инфляции путем повышения ставки. «Эй, госпожа Набиуллина, вы знаете, что делаете, или нет?» - сказал Миронов.

Многолетняя глава Банка России пережила множество экономических штормов с момента ее назначения президентом в июне 2013 года, включая обвал рубля после оккупации Крыма Путиным в 2014 году. Набиуллина сыграла важную роль в оказании помощи экономике России, бросив вызов прогнозам о крахе и приспособившись к масштабным санкциям, введенным США и их союзниками после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Через несколько дней после вторжения, Центральный банк поднял ключевую ставку более чем вдвое, до 20%, чтобы защитить валюту, которая упала примерно до 120 за доллар, а затем начал быстро снижать ставку.

Критика Набиуллиной

Члены Российского союза промышленников и предпринимателей, главной лоббистской группы крупного бизнеса, говорят, что текущие рекордные ставки вынуждают их откладывать инвестиционные проекты. Алексей Мордашов, миллиардер, владелец сталелитейной компании «Северсталь», предложил инициировать обсуждение «природы инфляции» и влияния процентной политики Центробанка на бизнес-форуме в Санкт-Петербурге в прошлом месяце.

Герман Греф, глава государственного Сбербанка, крупнейшего кредитора России, высказался, призвав центральный банк «не переусердствовать» с ситуацией на фоне рисков стагфляции. Путин заменил Грефа на Набиуллину на посту министра экономики в 2007 году.

Аналитический центр, возглавляемый братом министра обороны Андреем Белоусовым, в своем докладе в этом месяце утверждает, что рост процентных ставок представляет большую угрозу банкротства для компаний, чем резкий рост заработной платы на фоне усиливающегося дефицита рабочей силы.

Министр финансов Антон Силуанов, давний союзник Набиуллиной в согласовании бюджетной политики с денежными мерами во время войны, также дистанцировался. Министерство сосредоточено на финансировании «любых нужд для обеспечения успеха на фронте», сказал Силуанов.

Самый богатый человек России Владимир Потанин - один из немногих, кто готов публично защищать Набиуллину. Хотя высокие процентные ставки неудобны, бизнес должен «быть терпеливым», сказал он.

Тонкая грань

Как отметчает Bloomberg, Набиуллина ходит по тонкой грани. Ужесточение денежно-кредитной политики может спровоцировать рецессию экономики и увеличить число банкротств среди предприятий, которые больше не могут обслуживать свои долги. Снижение ставок подорвет доверие к банку в плане сдерживания инфляции и спровоцирует падение рубля, который снова ослабел ниже 100 за доллар.

Бездействие грозит стагфляцией - сочетанием замедления роста и ускорения роста цен, которое Набиуллина обозначила как опасность в последние месяцы.

Экономика действительно замедляется. Хотя Министерство экономики России ожидает, что валовой внутренний продукт увеличится почти на 4% в 2024 году, в следующем году оно ожидает рост на 2,5%. В октябре Международный валютный фонд понизил свой прогноз роста ВВП России до 1,3% в 2025 году с 1,5% ранее.

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