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Белорус хотел ввезти из Польши велосипед, покрытый золотом

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  • 19.12.2024, 14:20
  • 2,102
Белорус хотел ввезти из Польши велосипед, покрытый золотом
иллюстративное фото

Его стоимость — почти $18 тысяч.

В пункте пропуска «Варшавский мост» (Брест) сотрудники таможни обратили внимание на велосипед, который мужчина, следовавший из Республики Польша в Республику Беларусь, пытался ввезти по «зеленому коридору». Двухколесный транспорт находился в разобранном состоянии. Белорус пояснил, что купил велосипед ранее в Минске, по объявлению, за 250 долларов, а в Польше его ремонтировал. Для установления стоимости велосипеда назначена товароведческая экспертиза.

В ходе исследования экспертом управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области определена торговая марка и модель предоставленного объекта.

Установлено, что данный велосипед выпущен в ограниченной серии в 50 единиц, оснащен гидравлическими дисковыми тормозами и электронными переключателями, деталями от ведущих мировых производителей с использованием прочных и легких материалов: карбона, керамики, цветных металлов; покрышками от производителя шин для «Формулы-1», рама и некоторые другие элементы покрыты сусальным золотом.

Согласно заключению эксперта, стоимость предоставленного для исследования велосипеда с учетом комплектности и износа составляет более 62 тысяч белорусских рублей — почти $18 тысяч.

Недекларирование мужчиной «золотого» велосипеда может повлечь наложение штрафа в размере от 10 до 30 процентов его стоимости.

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