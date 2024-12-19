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«Хуже выглядел только Кастро в последние месяцы своей жизни»

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  • 19.12.2024, 14:23
  • 2,588
«Хуже выглядел только Кастро в последние месяцы своей жизни»

Какие проблемы со здоровьем могут быть у Лукашенко.

На протяжении долгого времени здоровье Александра Лукашенко является фактически тайной для белорусского общества, если не считать единичные инфоповоды в СМИ. Многие ресурсы утверждают, что Лукашенко имеет целый букет болезней, которые с возрастом все чаще дают о себе знать. Диктатор и сам признавал, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем и «нуждается в отдыхе». 

Белорусы активно обсуждают здоровье диктатора в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из комментариев:

«Бог все видит! Жду с нетерпением, когда Луке вернутся бумерангом его преступления».

«Не знаю, как насчет диабета, но поесть он любит больше своего народа. Ожирением страдает, и это факт».

«Организм изнашивается... Не зря же людей в 60 лет на пенсию отправляют, но этот держится последними зубами за власть».

«Народ постоянно проклинает диктатора, вот и вылазит ему».

«Во вцепился в корыто, уже пальцы почернели и отваливаются».

«Лукашенко выбился в чемпионы по проблемам со здоровьем среди диктаторов. Хуже выглядел только Кастро в последние месяцы своей жизни».

«На парадах в Москве уже не первый год Луку то возят, то прячут, то тремор, то инсульт, то Альцгеймер, то недержание мочи! Брежнев в свои 75 лет выглядел бодрячком по сравнению с узурпатором Беларуси. Проклятья миллионов белорусов достигают цели, но трясущийся боров должен еще предстать перед судом за свои многочисленные убийства и преступления!»

«Лишний вес, давление, постоянные стрессы, страх за свою поганую жизнь. Не удивительно, что у него болезни. Власть, тем более незаконно удерживаемая, нарушает здоровье. А на том свете спросят».

@charter97.org Лукашенко с мочеприемником: слухи или правда? #лукашенко #диабет #хромота #беларусь #общество #здоровье #новости ♬ оригинальный звук - Хартия97

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