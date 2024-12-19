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У старушки с косой был самый интересный вопрос к Путину

  • Александр Невзоров
  • 19.12.2024, 14:31
  • 1,870
У старушки с косой был самый интересный вопрос к Путину
Александр Невзоров

Диктатор окончательно освоил тон доктора Менгеле.

Старушку с косой не аккредитовали на ежегодной пресс-конференции Путина. А у нее был самый интересный вопрос.

Сегодняшняя «Прямая линия» - чуть живее, чем обычно. Диктатор расслаблен и кокетлив. Он окончательно освоил тон доктора Менгеле, который ставит связанному узнику клизму с серной кислотой, да еще и рассказывает жертве, как красиво будет чернеть, скукоживаться и дымиться его пищевод и кишечник.

Путин, надо отдать ему должное, неплохо ворочает подтекстами.

В любой ответ на любой вопрос он ухитряется впихнуть напоминание о своей упертости, о своем садизме и о полной безнадежности ситуации.

Хихикая, он игриво напомнил подданным, что реальностью для них рулит только он и штурвал передавать не собирается.

Количество поколений, которое будет принесено в жертву не играет роли. Его мало беспокоят трупы войны и проблемки населения.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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