«Радости моей не было границ, но ровно через час — звонок» 1 19.12.2024, 14:37

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Резидент ПВТ нанял сисадмина после всех собеседований и уволил спустя час.

Иван (имя изменено) — системный администратор. Недавно он решил сменить работу. Все как обычно: увидел вакансию, прошел собеседование, отработал положенный срок в старой компании и в назначенный день пришел оформляться в новую — как договаривались. Но через час ему позвонили и сказали, что ошибочно приняли его на работу. Вот что произошло, пишет devby.io.

Иван работал в одной компании системным администратором, но со временем устал от привычных задач — захотелось развития. Плюс на предыдущем месте объявили, что зарплата в ближайшем будущем станет меньше, так как курс оплаты труда «пересчитали в невыгодную сторону», — комментирует собеседник.

Иван начал искать новую работу — и увидел на rabota.by вакансию (сейчас она закрыта) от компании-резидента ПВТ, чья деятельность связана со ставками на спорт: им нужен был системный администратор Linux.

Иван говорит, что у него был очень похожий, но не идентичный опыт — поэтому на некоторые вопросы на техническом собеседовании он не смог ответить. И тем не менее интервью он прошел успешно — на следующий же день на почту пришел оффер.

Ивану понадобилось три недели, чтобы завершить процесс увольнения в предыдущей компании. На протяжении этого времени он несколько раз уточнял, ждут ли его в новой. Там уверяли: да, конечно. А позже прислали список документов, которые нужно принести, чтобы оформить в штат (в редакции есть скрин переписки). Вакансию на rabota.by при этом закрыли в тот же день, когда Иван получил оффер.

— И вот момент истины: я прихожу в компанию — меня встречает HR-менеджер, предлагает познакомиться с командой, сканирует все необходимые для трудоустройства документы (важный нюанс: разрешения на обработку персональных данных я не давал, хотя работодатель обязан был его запросить). А затем объявляет: в понедельник первый рабочий день, — рассказывает Иван.

Радости моей не было границ. Но ровно через час звонок: у нас кадровая ошибка, эта позиция уже была закрыта, нас не предупредили. Я спрашиваю: «Как так?! Я из-за этой позиции уволился с текущей работы!» В ответ только: «Извините!»

Иван говорит, что HR-менеджер не смогла объяснить ему, на каком этапе возникла ошибка.

— Мне сказали, что у них буквально за неделю все переигралось, на данную позицию людей «добрали» (что бы это ни значило), но команда якобы не предупредила HR-отдел.

Я спросил, есть ли какая-то альтернатива, ведь ситуация в целом некрасивая. HR-менеджер предложила позвонить лиду. В разговоре с ним я снова спрашивал, как так получилось и какой есть выход — но понятных ответов не получил.

Результат — сижу без работы.

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