Крупнейший в мире российский производитель алмазов теряет позиции и сокращает персонал 19.12.2024, 14:42

Предприятие было «гордостью Путина».

В этом году добыча российского производителя алмазов «Алроса» упала на 4,6% до 33 млн каратов.

Об этом пишет Reuters.

«Алроса, крупнейший в мире производитель необработанных алмазов по объему, в прошлом месяце объявила о планах приостановить часть производства в 2025 году и сократить персонал, поскольку она борется с низкими мировыми ценами», — говорится в публикации.

В прошлом году компания сократила добычу на 2,8% до 34,6 млн каратов.

При этом для «Алросы» мировой отраслевой кризис усугубляется запретом на продажу российских алмазов в страны G7 и ЕС.

Как сообщалось, Ботсвана и Ангола присоединились к инициативе G7, направленной на исключение России с глобального рынка алмазов.

При этом дочерняя компания суверенного фонда благосостояния Омана заменяет российскую Алроса в ангольской государственной алмазодобывающей компании Catoca.

Российская компания конкурирует с De Beers Anglo American как крупнейший в мире производитель алмазов.

Санкции Запада ударили по экспорту российских алмазов в Индию, которая является крупнейшим в мире центром их обработки. В сентябре поставки России в страну упали на 96%, или почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Страны G7 запретили импорт российских алмазов с 1 января 2024 года, а с 1 марта распространили запрет на поставки камней, обработанных в третьих странах. При этом Индия — крупнейший экспортер обработанных алмазов в мире с долей 26,5%.

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