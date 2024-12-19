Крупнейший в мире российский производитель алмазов теряет позиции и сокращает персонал
- 19.12.2024, 14:42
Предприятие было «гордостью Путина».
В этом году добыча российского производителя алмазов «Алроса» упала на 4,6% до 33 млн каратов.
Об этом пишет Reuters.
«Алроса, крупнейший в мире производитель необработанных алмазов по объему, в прошлом месяце объявила о планах приостановить часть производства в 2025 году и сократить персонал, поскольку она борется с низкими мировыми ценами», — говорится в публикации.
В прошлом году компания сократила добычу на 2,8% до 34,6 млн каратов.
При этом для «Алросы» мировой отраслевой кризис усугубляется запретом на продажу российских алмазов в страны G7 и ЕС.
Как сообщалось, Ботсвана и Ангола присоединились к инициативе G7, направленной на исключение России с глобального рынка алмазов.
При этом дочерняя компания суверенного фонда благосостояния Омана заменяет российскую Алроса в ангольской государственной алмазодобывающей компании Catoca.
Российская компания конкурирует с De Beers Anglo American как крупнейший в мире производитель алмазов.
Санкции Запада ударили по экспорту российских алмазов в Индию, которая является крупнейшим в мире центром их обработки. В сентябре поставки России в страну упали на 96%, или почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Страны G7 запретили импорт российских алмазов с 1 января 2024 года, а с 1 марта распространили запрет на поставки камней, обработанных в третьих странах. При этом Индия — крупнейший экспортер обработанных алмазов в мире с долей 26,5%.