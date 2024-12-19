Ученые выяснили, что вызывает «сюрприз» от бокала красного вина 3 19.12.2024, 14:49

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Выявлена новая причина.

Головные боли, связанные с употреблением красного вина, упоминаются в медицинских текстах со времен Римской империи, а сама проблема, вероятно, столь стара, как и виноделие, насчитывающее около 10 тысяч лет.

Различные исследования позволили установить возможные причины этого явления.

Основные подозреваемые

В качестве главных причин головных болей от красного вина чаще всего рассматриваются сульфиты, биогенные амины и танины. Однако анализ показывает, что виновником может быть менее очевидный фактор.

Сульфиты: мифы и реальность

Сульфиты давно находятся в центре внимания, особенно после того как появилась практика указывать их содержание на этикетках вина. Однако связь между сульфитами и головными болями остается недоказанной. Более того, белые вина содержат сопоставимые количества сульфитов, но аналогичных эффектов они не вызывают.

Организм человека ежедневно самостоятельно вырабатывает около 700 мг сульфитов в процессе метаболизма белков, и дозировка, содержащаяся в одном бокале вина, слишком мала, чтобы повлиять на здоровье.

Биогенные амины и танины

Биогенные амины, такие как гистамин и тирамин, тоже рассматриваются как возможная причина головной боли, так как они содержатся в ферментированных продуктах. Однако их концентрация в вине недостаточна для значимого эффекта.

Танины, придающие красным винам характерный насыщенный вкус, также попадают под подозрение. Однако они присутствуют и в других продуктах, таких как чай и шоколад, которые редко вызывают подобные симптомы.

Эффект фенолов в красном вине

Алкоголь может вызывать приливы крови к коже и головные боли у некоторых людей из-за замедления метаболизма ацетальдегида — промежуточного токсичного вещества. Фенольные соединения, характерные для красного вина, могут оказывать влияние на этот процесс, нарушая работу фермента ALDH.

Одним из таких соединений является кверцетин, который содержится в кожице винограда. Его больше в красных винах, поскольку процесс ферментации с кожицей длится дольше.

Результаты исследования

Эксперименты показали, что кверцетин и его метаболит — кверцетин глюкуронид — могут замедлять расщепление ацетальдегида, вызывая воспаление и головные боли.

Как снизить риск?

Содержание кверцетина в вине зависит от количества солнечного света, получаемого виноградом. В более легких и недорогих красных винах его содержание обычно ниже. Выбор такого вина может помочь снизить вероятность появления неприятных симптомов.

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