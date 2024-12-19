Ученые выяснили, что вызывает «сюрприз» от бокала красного вина

Ученые выяснили, что вызывает «сюрприз» от бокала красного вина3
- 19.12.2024, 14:49
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Выявлена новая причина.
Головные боли, связанные с употреблением красного вина, упоминаются в медицинских текстах со времен Римской империи, а сама проблема, вероятно, столь стара, как и виноделие, насчитывающее около 10 тысяч лет.
Различные исследования позволили установить возможные причины этого явления.
Основные подозреваемые
В качестве главных причин головных болей от красного вина чаще всего рассматриваются сульфиты, биогенные амины и танины. Однако анализ показывает, что виновником может быть менее очевидный фактор.
Сульфиты: мифы и реальность
Сульфиты давно находятся в центре внимания, особенно после того как появилась практика указывать их содержание на этикетках вина. Однако связь между сульфитами и головными болями остается недоказанной. Более того, белые вина содержат сопоставимые количества сульфитов, но аналогичных эффектов они не вызывают.
Организм человека ежедневно самостоятельно вырабатывает около 700 мг сульфитов в процессе метаболизма белков, и дозировка, содержащаяся в одном бокале вина, слишком мала, чтобы повлиять на здоровье.
Биогенные амины и танины
Биогенные амины, такие как гистамин и тирамин, тоже рассматриваются как возможная причина головной боли, так как они содержатся в ферментированных продуктах. Однако их концентрация в вине недостаточна для значимого эффекта.
Танины, придающие красным винам характерный насыщенный вкус, также попадают под подозрение. Однако они присутствуют и в других продуктах, таких как чай и шоколад, которые редко вызывают подобные симптомы.
Эффект фенолов в красном вине
Алкоголь может вызывать приливы крови к коже и головные боли у некоторых людей из-за замедления метаболизма ацетальдегида — промежуточного токсичного вещества. Фенольные соединения, характерные для красного вина, могут оказывать влияние на этот процесс, нарушая работу фермента ALDH.
Одним из таких соединений является кверцетин, который содержится в кожице винограда. Его больше в красных винах, поскольку процесс ферментации с кожицей длится дольше.
Результаты исследования
Эксперименты показали, что кверцетин и его метаболит — кверцетин глюкуронид — могут замедлять расщепление ацетальдегида, вызывая воспаление и головные боли.
Как снизить риск?
Содержание кверцетина в вине зависит от количества солнечного света, получаемого виноградом. В более легких и недорогих красных винах его содержание обычно ниже. Выбор такого вина может помочь снизить вероятность появления неприятных симптомов.