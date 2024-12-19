Журналист назвал Путина «слабым лидером» в прямом эфире 6 19.12.2024, 14:51

4,660

Неудобный вопрос касался возможной встречи с Трампом.

Что может предложить избранному президенту США Дональду Трампу российский диктатор Путин как «более слабый лидер», спросил во время прямой линии 19 декабря журналист американского телеканала NBC Кир Харди Бреннан-Симмонс.

Корреспондент обратил внимание, что Путин «не смог добиться целей специальной военной операции».

— Большое количество россиян погибли, включая генерала, на которого было совершено покушение в Москве на этой неделе. Лидер поддерживаемой вами Сирии был отстранен от власти. Когда вы встретитесь с президентом Трампом, вы будете более слабым лидером. Что вы сможете предложить? — спросил журналист NBC.

Путин ответил, что «Россия стала сильнее за это время».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com