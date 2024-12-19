Журналист назвал Путина «слабым лидером» в прямом эфире

Журналист назвал Путина «слабым лидером» в прямом эфире6
- 19.12.2024, 14:51
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Неудобный вопрос касался возможной встречи с Трампом.
Что может предложить избранному президенту США Дональду Трампу российский диктатор Путин как «более слабый лидер», спросил во время прямой линии 19 декабря журналист американского телеканала NBC Кир Харди Бреннан-Симмонс.
Корреспондент обратил внимание, что Путин «не смог добиться целей специальной военной операции».
— Большое количество россиян погибли, включая генерала, на которого было совершено покушение в Москве на этой неделе. Лидер поддерживаемой вами Сирии был отстранен от власти. Когда вы встретитесь с президентом Трампом, вы будете более слабым лидером. Что вы сможете предложить? — спросил журналист NBC.
Путин ответил, что «Россия стала сильнее за это время».