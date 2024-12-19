закрыть
19 декабря 2024, четверг, 15:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Журналист назвал Путина «слабым лидером» в прямом эфире

6
  • 19.12.2024, 14:51
  • 4,660
Журналист назвал Путина «слабым лидером» в прямом эфире

Неудобный вопрос касался возможной встречи с Трампом.

Что может предложить избранному президенту США Дональду Трампу российский диктатор Путин как «более слабый лидер», спросил во время прямой линии 19 декабря журналист американского телеканала NBC Кир Харди Бреннан-Симмонс.

Корреспондент обратил внимание, что Путин «не смог добиться целей специальной военной операции».

— Большое количество россиян погибли, включая генерала, на которого было совершено покушение в Москве на этой неделе. Лидер поддерживаемой вами Сирии был отстранен от власти. Когда вы встретитесь с президентом Трампом, вы будете более слабым лидером. Что вы сможете предложить? — спросил журналист NBC.

Путин ответил, что «Россия стала сильнее за это время».

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк из фильма про Чапаева
Цирк из фильма про Чапаева Алексей Гетьман
Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников