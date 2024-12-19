В Могилеве продаются российские шпроты с ботулизмом 2 19.12.2024, 15:01

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Накануне две россиянки попали в реанимацию, попробовав их.

В Могилеве продаются банки российских шпрот «За Родину» из партии, в которой был обнаружен ботулизм.

Утверждается, что банка из опасной партии продавалась в магазине «Грошик», пишет «Могилев Онлайн».

Накануне две женщины в Екатеринбурге попали в реанимацию, попробовав шпроты «За Родину» производства рыбзавода в Калининградской области. Они купили шпроты у неизвестного мужчины на рынке.

В банке шпрот, как показала экспертиза, был ботулизм. Россельхознадзор рекомендовал предупредил, что яд был в партии консервов от 13.09.2024 года. Именно такую банку и нашли в Могилеве.

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