В Могилеве продаются российские шпроты с ботулизмом

В Могилеве продаются российские шпроты с ботулизмом2
- 19.12.2024, 15:01
- 1,610
Накануне две россиянки попали в реанимацию, попробовав их.
В Могилеве продаются банки российских шпрот «За Родину» из партии, в которой был обнаружен ботулизм.
Утверждается, что банка из опасной партии продавалась в магазине «Грошик», пишет «Могилев Онлайн».
Накануне две женщины в Екатеринбурге попали в реанимацию, попробовав шпроты «За Родину» производства рыбзавода в Калининградской области. Они купили шпроты у неизвестного мужчины на рынке.
В банке шпрот, как показала экспертиза, был ботулизм. Россельхознадзор рекомендовал предупредил, что яд был в партии консервов от 13.09.2024 года. Именно такую банку и нашли в Могилеве.