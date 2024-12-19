Bloomberg: Украина ставит точку в поставках российского газа в ЕС 4 19.12.2024, 15:07

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Транзит вряд ли будет возможен.

Лидеры стран Европейского союза обсудят с президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе вопрос транзита российского газа через Украину. Заинтересованные в «голубом топливе» из России не отличаются особым оптимизмом.

Издание Bloomberg пишет, что переговоры о сохранении транзита ведутся уже несколько месяцев, и сейчас покупатели усиливают давление, а обсуждения становятся все более интенсивными.

Отвечая на вопрос о том, есть ли шанс продлить соглашение о транзите газа через Украину после этого года, президент Кипра Никос Христодулидис сказал журналистам: «Это один из вопросов, который мы обсудим с президентом Зеленским».

Решающий вопрос заключается в том, смогут ли Россия и Украина договориться об условиях, приемлемых для обеих сторон в условиях войны.

Хотя продление соглашения маловероятно, поскольку Украина заявила, что не хочет, чтобы российский газ продолжал поступать через ее территорию после истечения срока действия текущего соглашения, возможные обсуждаемые альтернативы включают обмен топливом и других посредников.

«Реально - нет», - сказал премьер-министр Словении Роберт Голоб в ответ на вопрос о шансах на продление транзита газа через Украину.

Между тем, правительство Австрии знает об усилиях Словакии по расширению транзита через Украину, но не знает о какой-либо сделке, готовой к подписанию, сказал Юрген Шнайдер, глава энергетического департамента Министерства энергетики Австрии.

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