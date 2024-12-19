Очередь на «обнуление» российских генералов 2 Александр Коваленко, «Обозреватель»

19.12.2024, 15:20

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Эхо взрыва возле кафе «Плюшки ватрушки».

В ночь на 17 декабря в Москве был ликвидирован начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Именно он ответственен за военные преступления, связанные с использованием против украинцев химического оружия, но не только его.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы, публикуя ряд фото и видео с места происшествия на Рязанском проспекте. Позже информацию официально подтвердило следствие в РФ, заявляя о версии убийства. По данным источников OBOZ.UA, ликвидация российского военного преступника, который был абсолютно законной целью, стала делом рук СБУ.

«Речь идет о покушении… Взрыв произошел после детонации взрывного устройства. По предварительным данным, СВУ было заложено у выхода из подъезда», – написали пропагандисты.

До этого российские паблики со ссылкой на очевидцев сообщали о мощном взрыве в доме на Рязанском проспекте рядом с кафе «Плюшки ватрушки». По их словам, он прогремел, когда двое мужчин выходили из подъезда: там вырвало дверь и выбило стекла.

«Сначала услышали звук детонации, потом увидели машину и тела мужчин. Рядом лежали осколки от выбитых ударной волной окон. По одной из версий, это могло быть покушение», – говорится в сообщениях.

Российский Telegram-канал Mash первым заявил, что в результате взрыва могли погибнуть генерал-лейтенант войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, а также его помощник-водитель. Тот приехал забрать начальника на работу. Был поврежден и их служебный автомобиль.

«СВУ, вероятно, прикрепили к электросамокату, который стоял у дверей. Предварительно, злоумышленники заложили около 200 граммов тротила. СВУ взорвали дистанционно. Рядом с местом детонации пострадали также два автомобиля», – утверждают пропагандисты.

Позже они опубликовали фото погибшего в результате подрыва генерал-лейтенанта, а главное следственное управление СК РФ по городу Москве подтвердило, что погибшие – начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Там открыли уголовное дело «по факту убийства двух военнослужащих, теракта, незаконного оборота оружия и боеприпасов».

«Взрыв прозвучал около 06:00, когда за Кирилловым приехала служебная машина. СК РФ подтвердил информацию о том, что СВУ заложили в ручку электросамоката, который стоял у дверей подъезда. 200 граммов тротила детонировали дистанционно. Мужчины скончались на месте», – констатировали российские Telegram-каналы.

О погибшем в Москве генерал-лейтенанте высказалась спикер МИД РФ Мария Захарова, утверждая, что тот много лет «разоблачал смертоносную деятельность американских биолабораторий в Украине», бесстрашно борясь «за Родину и правду».

Российская Википедия уже обновила данные о 54-летнем военачальнике, поставив 17 декабря 2024 года датой его смерти. Там пишется, что Игорь Кириллов на своей должности «выполнял многие сложные государственные задачи» в РФ и за рубежом, в том числе в Сирии.

Он причастен к созданию и принятию на вооружение армии РФ тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка». Также росСМИ хвастались, что при содействии Кириллова в стране разработали набор реагентов для выявления вируса COVID-19.

Кроме этого, военачальник был частым гостем на брифингах минобороны РФ, на которых распространял пропагандистские нарративы, мол, «украинцы разрабатывают оружие, которое будет передаваться через птиц, которые будут убивать россиян».

Примечательно, что за день до происшествия в Москве Служба безопасности Украины объявила о подозрении российскому генерал-лейтенанту Игорю Кириллову.

Установлено, что он приказывал оккупантам применять запрещенное химическое оружие против Сил обороны, в частности, на восточном и южном фронтах Украины. С начала полномасштабного российского вторжения зафиксировано более 4,8 тысячи использования врагом химбоеприпасов.

На основании собранных улик следователи СБУ заочно сообщили Кириллову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военное преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В Украине военному преступнику Кириллову объявлено подозрение. Источник: СБУ

Напомним, в ночь на 27 сентября в Московской области РФ ликвидировали российского полковника Алексея Коломейцева. Этот военный преступник был руководителем 924-го государственного центра беспилотной авиации МО РФ.

Александр Коваленко, «Обозреватель»

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