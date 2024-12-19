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Просто скучно старику стало

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  • Игорь Эйдман
  • 19.12.2024, 15:26
  • 2,152
Просто скучно старику стало
Игорь Эйдман

Нерону захотелось «движухи» и он сжег Рим.

Только что на «прямой линии» Путин выдал подлинную причину, по которой начал свою кровавую и бессмысленную агрессию. Ему просто стало скучно, захотелось «движухи» (так и назвал войну). У тиранов бывают такие причуды. Нерону стало скучно и он сжег Рим, а Путин со скуки напал на Украину, уничтожил сотни тысяч людей.

Я давно подозревал, что, убивая, он просто развлекается, как и положено маньяку.

Я еще до вторжения 2022 года писал, что «его кроме войны уже ничего не вставляет» и он «способен на любые безрассудства ради своей последней старческой страсти к войне. Он хочет играть в солдатиков, ракеты и самолетики, взрывы, убийства, кровь; унижать врагов, заставлять их мучаться, вселять страх, чувствовать себя победителем». Исходя из этого я тогда сделал вывод, что «Бесноватый готов к любой авантюре».

Прошло меньше года и он начал полномасштабное вторжение в Украину. А сейчас он фактически проговорился, что развязал войну со скуки, в поисках «движухи», удовлетворяя свою старческую похоть к войне.

Игорь Эйдман, «Телеграм»

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