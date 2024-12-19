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Минчанка купила упакованный хлеб с живым червяком

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  • 19.12.2024, 15:34
Минчанка купила упакованный хлеб с живым червяком
иллюстративное фото

Гость жил в хлебе из «Короны».

Минчанка заявляет, что купила в гипермаркете «Корона» на проспекте Победителей хлеб, под упаковкой которого нашла живого червяка. 

Видео она отправила в редакцию «Смартпресс». Непрошенный гость жил в хлебе пшеничном «Деревенский», производитель ООО «Табак инвест» (владелец сети «Корона»).

Хлеб Анастасия купила 18 декабря поздно вечером, сегодня утром девушка обратилась через соцсети в магазин с претензией.

«Живем в Лошице. Если бы мы были рядом — я бы вернулась еще вчера», — рассказала она.

«Мне очень жаль, что произошла такая ситуация. Моя семья всегда там закупается, потому что качество и выбор продуктов — отличные. Знаете, если бы это был дохлый таракан, я бы еще поняла, но живой червяк… У меня нет объяснения этому, и хотелось бы, чтобы администрация это объяснила», — заметила она.

«Смартпресс» обратился за комментарием в магазин, где был приобретен этот хлеб. В отделе маркетинга сообщили, что получили обращение Анастасии и будут разбираться в этой ситуации. С покупательницей также предварительно уже связались. «Просто так этот вопрос никто не оставит», — пообещали в магазине.

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