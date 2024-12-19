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Дальнобойщик из Минска более тысячи раз «оскорбил» Лукашенко

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  • 19.12.2024, 15:42
  • 1,216
Дальнобойщик из Минска более тысячи раз «оскорбил» Лукашенко
Дмитрий Сончик

Досталось также судьям и милиции.

Имя минчанина Дмитрия Сончика появилось в расписании судов. ГУБОПиК сообщал, что он оставил более тысячи комментариев в Telegram, пишет «Наша Ніва».

Дмитрию Сончику 40 лет. Он минчанин. Известно, что Сончик долгое время работал водителем, в последнее время — дальнобойщиком. Увлекается мотоспортом, а еще радиолюбительством.

Видео с Сончиком вышло 7 мая 2024 года на канале ГУБОПиК, его задержали после возвращения из-за границы и вменили комментарии в Telegram — говорили, что он оставил их больше тысячи.

Аккаунт мужчины создан очень давно и легко деанонимизируется через боты, которыми пользуются силовики — там всегда было его настоящее имя. Кроме того, Дмитрий оставил довольно много личных данных в самих чатах.

По данным проекта Digital intelligence team, речь идет именно о нем. Суд над Дмитрием начинается 26 декабря в суде Партизанского района Минска. Его судят по трем статьям — «оскорбление» судьи (ст. 391 УК), «оскорбление» Лукашенко (ч. 1 ст. 368 УК) и «оскорбление» представителя власти (ст. 369 УК).

Дмитрию Сончику грозит до четырех лет колонии со штрафом.

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