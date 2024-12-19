Шведскую полицию допустили на борт китайского судна по делу о разрыве кабеля
- 19.12.2024, 15:45
Корабль уже месяц стоит в водах поблизости Швеции.
Шведская полиция заявила в четверг, что по приглашению китайских властей высадилась на борт судна Yi Peng 3, которое находится в центре расследования разрыва кабеля в Балтийском море.
Об этом пишет Reuters.
Правоохранительные органы Швеции уже длительное время заинтересованы в допросе экипажа китайского сухогруза в связи с повреждением двух подводных волоконно-оптических кабелей в ноябре. Корабль уже месяц стоит в водах поблизости, пока дипломаты в Стокгольме и Пекине обсуждают этот вопрос.
Следователи быстро вышли на судно, которое вышло из российского порта Усть-Луга 15 ноября. Анализ данных MarineTraffic, проведенный Reuters, показал, что координаты судна соответствуют времени и месту неисправностей.
Шведская полиция заявила в четверг, что они участвовали на борту Yi Peng 3 только как наблюдатели, тогда как китайские власти проводили расследование.
«Параллельно продолжается предварительное расследование диверсии в связи с двумя разрывами кабеля в Балтийском море», – говорится в заявлении полиции.
Действия, совершенные на борту судна в четверг, не были частью предварительного расследования, которое вела Швеция, добавили в полиции.
Датские власти способствуют посещению сухогруза, который стоит на якоре в проливе Каттегат между Данией и Швецией, сообщила полиция.
Кабели в Балтийском море, один из которых соединяет Финляндию и Германию, а другой – Швецию и Литву, были повреждены 17-18 ноября. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что он предполагает, что это было вызвано диверсией.