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Лукашенковский режим вовсю торгует с террористами из «ЛДНР»

  • 19.12.2024, 16:01
  • 1,396
Лукашенковский режим вовсю торгует с террористами из «ЛДНР»

Поставки идут по железной дороге.

Зафиксировано резкое увеличение поставок в Беларусь с оккупированных Россией территорий Украины – с 10 тысяч тонн за 2020–2023 годы до более 25 тысяч тонн за девять месяцев этого года. И это в 2,5 раза превышает объемы за вместе взятые предыдущие четыре года.

Как пишет belzhd.com, в 2024 году изменился состав основных грузов. Если раньше большая часть поставок приходилась на угольные руды и сопутствующие грузы, то сейчас же это прокат металлов и изделия из него.

Только в этом году в РБ с «ДНР» / «ЛНР» поставили:

Сталь листовую – 13 179 тонн;

Глину (каолин) – 5 850 тонн;

Смолы каменноугольные – 3 540 тонн;

Листовые штрипсы – 1 380 тонн;

Литейный кокс – 526 тонн;

Балки и швеллеры N10 – 12 276 тонн;

Диабазовые порошки – 260 тонн;

Балки и швеллеры других типов – 414 тонн.

Поставки совершаются в основном по железной дороге. Официальным и пока единственным отправителем всех грузов в РБ является ООО «ФЛОРАНС», зарегистрированное, как выяснилось, в Москве.

Известно, что грузы с оккупированных территорий получили 14 белорусских предприятий. В том числе – БелАЗ, МАЗ, «Керамин», Осиповичский завод транспортного машиностроения, «Могилевтрансмаш».

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