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«Это не еда, это химозный набор»

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  • 19.12.2024, 16:17
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«Это не еда, это химозный набор»

Белоруска похвасталась набором продуктов на 85 рублей и нарвалась на критику.

Девушка поделилась в Threads набором товаров из продуктового магазина на общую сумму 85 руб. (почти 25 долларов). Однако в комментариях с ней спорят, что «это какая-то ерунда, а не продукты». Внимание на пост обратил CityDog.

Минчанка под ником Valeriiaiakimchik опубликовала фотографию покупок и чек со словами «для тех, кто считает, что в Беларуси дорогие продукты».

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Судя по чеку, девушка купила в «Евроопте» немного фруктов, овощей, квас, крабовые палочки, куриные спинки, кефир, молоко, чипсы, рис, сыр, соус, намазку, вермишель, майонез, йогурт, туалетную бумагу, чебуреки, бритвенный станок, энергетик и пивные напитки.

В комментариях под ее постом пользователи начали спорить, что «это не еда, это химозный набор» и уверяют, что «семье из трех человек этого хватит на два дня. Я одна считаю, что за такую х***ю (ерунду - Прим. ред.) 85 рублей дорого?»

Другая пользовательница написала, что только «рис с майонезом и солью останется на дольше» и задала вопрос авторке поста: «это хвалебный пост в поддержку „это не зарплаты у нас низкие, а вы не знаете где брать?“»

Одна девушка пошутила, что этот набор продуктов похож на то, «если бы мой семилетний сын в магазин пошел за покупками на свое усмотрение».

Были и такие комментарии: «так тут толком нечего есть. Что из этого готовить?» «Для семьи из четырех человек это на вечер поужинать и ссобойку взять на работу. А в одно рыльце можно и неделю растягивать».

Еще одна пользовательница поделилась, что «купила масло подсолнечное за 5,5 рубля, когда летом оно было 4 рубля, а молоко за 3 рубля. Покупая еду, из которой можно готовить, а не закусывать, можно сильно потратиться».

Но были и другие мнения. Например, белоруска написала, что «за такую сумму можно взять и чуть другой арсенал продуктов, более съедобных, но тут тоже вполне себе приличный набор. Я как хозяйка, уже прикинула что, где, как приготовить, нормальная корзинка».

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