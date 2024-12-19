«Значит, будет больно Путину» 3 19.12.2024, 16:17

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Владимир Цыбулько

Политолог рассказал, согласится ли РФ на появление миротворцев в Украине.

Страны Европейского союза могут отправить в Украину до 100 тысяч военных для миротворческой миссии в случае прекращения огня, сообщает Reuters.

Издание со ссылкой на «некоторые официальные лица» сообщает, что европейские страны могут обеспечить гарантии безопасности для Украины, в том числе с помощью сил в десятки тысяч солдат на территории Украины.

Насколько это реальный сценарий сегодня? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом Владимиром Цыбулько:

— Этот сценарий абсолютно реален, за этим стоит согласие США, это часть плана спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога. Также есть инициатива Великобритании и Франции, которые присоединились к этой идее. Вчера в Брюсселе была встреча Владимира Зеленского с представителями Евросоюза и НАТО, на нее также были приглашены премьер Италии, президент Польши, премьер Великобритании, президент Франции, канцлер Германии. Это серьезное представительство.

Кроме того, Великобритания провела очень комплексное совещание с северной группой. Это группа стран Скандинавии, начиная с Исландии, Нидерланды, Дания, Великобритания, страны Балтии и, может быть, к ней присоединится Польша. Это объединение северных стран готово организовать свою часть миротворческого корпуса.

Этот процесс уже идет. Готовность стран отправлять миротворческий контингент в Украину довольно высокая, и это связано с пониманием того, что лучше отправлять миротворцев, чем участвовать в реальных боях. Если появился такой шанс, обойти боестолкновение, а участвовать в виде миротворцев, то это более приемлемо для Европы.

— Последние заявления Владимира Зеленского говорят о том, что у Украины есть свое видение завершения войны. Он говорит о четких гарантиях — это вступление в НАТО, буквально сегодня он заявил о том, что Украина не будет сокращать свою армию. Чего конкретно будет добиваться Украина?

— Во-первых, если будет какой-то переходной период по возобновлению территориальной ценности, то на этот период должны быть свои четкие временные рамки и обязательства сторон. Во-вторых, Украина должна быть вооружена просто «до зубов».

Сейчас это происходит благодаря усилиям украинской власти. Но и партнеры, во всяком случае — Соединенные Штаты, начали сейчас выполнять предыдущие обязательства с большой скоростью. Так что скоро, я думаю — даже до конца года, у нас будет опережение по некоторым видам вооружений перед оккупантом.

— Согласится ли Путин, чтобы 100 тысяч военных из стран НАТО стояли в Украине?

— Дело в том, что условия создаются такие, что Путина ставят перед фактом. Путин хочет быть переговорной стороной, но ему делают силовой коридор для выхода из войны.

Если он будет упираться, Украину надо будет вооружать просто безразмерно. Значит, будет больно Путину. Надо нанести такой удар, который заставит его бежать из Украины.

Пока что его выдавливают из Украины, но можно создать условия, когда ему просто придется смотаться с территории Украины, как он сматывался из Сирии.

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