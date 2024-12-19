Под Молодечно лось бросился под маршрутку 4 19.12.2024, 16:46

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иллюстративное фото

Водитель начал экстренно тормозить.

Дорожно-транспортное происшествие на автодороге Р-28 «Минск-Молодечно-Нарочь» спровоцировал лось, внезапно выбежавший на дорогу перед маршрутным такси.

Подробности сообщила нашему порталу инспектор ДПС отдела ГАИ Молодечненского РОВД Анастасия Пашковская:

— 17 декабря около 17:40 на 51 километре автодороги Р-28 «Минск-Молодечно-Нарочь» вблизи автозаправочной станции «Роснефть Nº8» 41-летний водитель маршрутного такси, управляя автомобилем «Peugout Boxer», осуществляя перевозку пассажиров по маршруту «Чисть-Радошковичи-Минск», двигаясь в направлении Минска, применил экстренное торможение вплоть до остановки транспортного средства. Причиной стал лось, который внезапно выбежал на проезжую часть.

В результате пассажир, 22-летняя жительница Молодечненского района, упала с сиденья и получила телесные повреждения. Женщину доставили в Молодечненскую ЦРБ, после обследования не госпитализировали.

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