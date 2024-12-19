Их изготовили всего 19: на продажу выставили раритетный универсал Bentley 2 19.12.2024, 16:56

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За него планируют получить около 400 000 евро.

В Париже на аукцион RM Sotheby's выставили необычный Bentley Continental 2008 года в кузове универсал. За него планируют получить от 300 000 до 400 000 евро. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Универсал Bentley Continental Flying Star (такое полное название авто) разработали в итальянском ателье Touring Superleggera. Он стал серийным, однако всего изготовили всего 19 таких автомобилей и продавали их за 343 000 евро.

Купе Bentley Continental GT получило полностью новую заднюю часть с дверью багажника. Салон автомобиля стал более просторным.

Во внутренней отделке использовали дорогую бежевую кожу Saffron и ореховое дерево. Комплектацию пополнили камера заднего вида и массаж сидений.

Силовой агрегат Bentley Continental GT не изменился в Flying Star. Универсал оснащен 6,0-литровым W12 с турбонаддувом мощностью 552 л.с. и 6-ступенчатой автоматической КПП. Сохранены полный привод и пневмоподвеска.

Конкретно этот Bentley Continental Flying Star проехал всего 7467 км. Оно оснащено набором фирменного багажа.

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