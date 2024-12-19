Зеленский встретился с президентами Европейской комиссии и Евросовета 2 19.12.2024, 17:04

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Стали известны детали разговора.

Владимир Зеленский в четверг, 19 декабря, встретился в Брюсселе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антониу Коштой, сообщает «Зеркало Недели». Стороны обсудили вступление Украины в Евросоюз, приоритеты в работе нового состава Еврокомиссии, защиту энергетической инфраструктуры и детей, а также увеличение внутреннего оборонного производства.

«Отдельно пообщались по использованию замороженных российских активов на нужды Украины. Спасибо за новую макрофинансовую помощь ЕС на 18,1 млрд евро в рамках кредита G7. Ожидаем первый транш уже в январе 2025-го», - указал президент Украины в Facebook.

Зеленский отметил, что во время разговора с Коштой было сосредоточено внимание на объединении международных усилий для приближения справедливого мира в Украине.

«Особенно с самого начала следующего года нам очень нужно единство между Соединенными Штатами и ЕС и странами Европы. Только вместе Соединенные Штаты и Европа могут действительно остановить Путина и спасти Украину», - добавил он.

Накануне вечером президент Украины прибыл в Бельгию. Там он провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Зеленский поблагодарил его страну за подготовку одной бригады для ВСУ. В то же время Макрон проинформировал о своей коммуникации с другими партнерами по достижению мира.

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