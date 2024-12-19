В пятницу почти по всей Беларуси пройдут дожди
- 19.12.2024, 17:19
Возможен мокрый снег.
В пятницу, 20 декабря, почти по всей Беларуси пройдут дожди, по северо-западу возможен мокрый снег. В ночные часы температура воздуха составит от 0 до +6 градусов, в дневные часы — от +2 до +7. В Минске прогнозируется в течение суток 4-6 тепла.
В субботу небольшие осадки возможны местами ночью и утром — преимущественно мокрый снег. В течение суток будет от -3 до +3 градусов.
В воскресенье осадки также возможны только местами. Ночью прогнозируется от -6 до +1, днем — от -2 до +3.