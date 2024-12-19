В пятницу почти по всей Беларуси пройдут дожди 19.12.2024, 17:19

Фото: charter97.org

Возможен мокрый снег.

В пятницу, 20 декабря, почти по всей Беларуси пройдут дожди, по северо-западу возможен мокрый снег. В ночные часы температура воздуха составит от 0 до +6 градусов, в дневные часы — от +2 до +7. В Минске прогнозируется в течение суток 4-6 тепла.

В субботу небольшие осадки возможны местами ночью и утром — преимущественно мокрый снег. В течение суток будет от -3 до +3 градусов.

В воскресенье осадки также возможны только местами. Ночью прогнозируется от -6 до +1, днем — от -2 до +3.

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