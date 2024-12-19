Конец эпохи танков

Конец эпохи танков1
- Александр Коваленко
- 19.12.2024, 17:15
- 2,384
На сегодняшний день в 90% случаев танки применяются как эрзац-артиллерия.
Примерно 5−8% — как огневая поддержка пехоты и ломы укрепрайонов при штурмах. Все остальное — это уникальные, единичные случаи танковых дуэлей.
Стоит отметить, что в ходе одной из таких дуэлей российский танк Т-80БВ вынужден был после выстрела развернуться и, подставив зад, убегать. И это не удивительно.
Советские танки отличались крайне посредственными показателями заднего хода. Причин тому — гора и сверху еще кучка шлака, потому не буду все эти микроэлементы раскладывать по таблице Менделеева, а просто приведу пример:
Скорость заднего хода у «не имеющего аналогов мире» супертанка, который, когда выходит на поле боя, то решает «все» Т-90М Прорыв — 4,2 км/ч.
Т-80 — 10,7 км/ч.
Т-84 (батя БМ Оплот) — 30 км/ч, лучший показатель среди постсоветских ОБТ.
Leopard 2 — 31 км/ч.
Танк, название которого я зарекся никогда в своих текстах не упоминать — 25 км/ч.
Еще одно подтверждение отсталости российского вектора «развития» танкостроения, за основу выбравшего Т-72. Тупик. Тотальный и бесповоротный. И если бы танковые дуэли на сегодня были бы так же актуальны как 50 или 80 лет назад, российские ОБТ представляли бы в них собою просто подвижные мишени, как, например, во время «героической», а на самом деле тотально позорной, битвы под Прохоровкой.
Если бы за основу был взят Т-64, лучший танк эпохи СССР и идеальный танк для дальнейшего развития концепции ОБТ, то, возможно, история танкостроения пошла бы по иному пути развития. С одной стороны, жаль, что труды Александра Морозова были сведены мафией Уралвагонзавода на нет, а с другой — если бы прислушивались к его революционным идеям, то сегодня у нас было куда больше проблем с российскими ОБТ.
Кстати, в русскоязычном сегменте Wikipedia, в разделе, посвященном Т-64, имя Александра Морозова не упоминается от слова совсем.
Александр Коваленко, Telegram