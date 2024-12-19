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Конец эпохи танков

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  • Александр Коваленко
  • 19.12.2024, 17:15
  • 2,384
Конец эпохи танков
Александр Коваленко

На сегодняшний день в 90% случаев танки применяются как эрзац-артиллерия.

Примерно 5−8% — как огневая поддержка пехоты и ломы укрепрайонов при штурмах. Все остальное — это уникальные, единичные случаи танковых дуэлей.

Стоит отметить, что в ходе одной из таких дуэлей российский танк Т-80БВ вынужден был после выстрела развернуться и, подставив зад, убегать. И это не удивительно.

Советские танки отличались крайне посредственными показателями заднего хода. Причин тому — гора и сверху еще кучка шлака, потому не буду все эти микроэлементы раскладывать по таблице Менделеева, а просто приведу пример:

Скорость заднего хода у «не имеющего аналогов мире» супертанка, который, когда выходит на поле боя, то решает «все» Т-90М Прорыв — 4,2 км/ч.

Т-80 — 10,7 км/ч.

Т-84 (батя БМ Оплот) — 30 км/ч, лучший показатель среди постсоветских ОБТ.

Leopard 2 — 31 км/ч.

Танк, название которого я зарекся никогда в своих текстах не упоминать — 25 км/ч.

Еще одно подтверждение отсталости российского вектора «развития» танкостроения, за основу выбравшего Т-72. Тупик. Тотальный и бесповоротный. И если бы танковые дуэли на сегодня были бы так же актуальны как 50 или 80 лет назад, российские ОБТ представляли бы в них собою просто подвижные мишени, как, например, во время «героической», а на самом деле тотально позорной, битвы под Прохоровкой.

Если бы за основу был взят Т-64, лучший танк эпохи СССР и идеальный танк для дальнейшего развития концепции ОБТ, то, возможно, история танкостроения пошла бы по иному пути развития. С одной стороны, жаль, что труды Александра Морозова были сведены мафией Уралвагонзавода на нет, а с другой — если бы прислушивались к его революционным идеям, то сегодня у нас было куда больше проблем с российскими ОБТ.

Кстати, в русскоязычном сегменте Wikipedia, в разделе, посвященном Т-64, имя Александра Морозова не упоминается от слова совсем.

Александр Коваленко, Telegram

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