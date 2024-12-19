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«Россия достигла потолка в наборе «пушечного мяса»

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  • 19.12.2024, 17:20
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«Россия достигла потолка в наборе «пушечного мяса»

Желающих воевать даже за большие деньги почти не осталось.

Россия достигла потолка в наборе «пушечного мяса» на войну против Украины: желающих воевать даже за большие деньги почти не осталось. Об этом сегодня, 19 декабря, в эфире телеканала FREEДОМ заявил экс-командир взвода батальона «Айдар» Евгений Дикий.

Он отметил высокий уровень деморализации в рядах российских оккупантов.

«Тут интересно почитать русских «военкоров»… Даже подцепил от них такой интересный термин — «вагнеризация русской армии». То есть они прямым текстом обсуждают между собой, что, по сути, эта армия превратилась вообще в банду наемников, не осталось ни патриотов, ни профессионалов, именно военных. А основной костяк составляет просто вот такая именно биомасса, которая набрана исключительно за деньги и через призму этого вообще ко всему относится. Вот они там, чтобы как-то выжить и заработать. Это влияет и на дисциплину вообще, и на отношения в такой, условно, армии. То есть, по сути, это банда именно наемников-мародеров», — сказал Дикий.

Он констатировал, что российские власти сначала провели принудительную мобилизацию осенью 2022 года, а потом наладили эффективно работающую систему «найма биомассы за деньги». Однако сейчас все изменилось — эффекта не принесло даже повышение выплат.

«Поднятие выплат не то что не дало эффекта увеличения набора, а оно даже не смогло сохранить набор на том уровне, каким он был, например, год или полгода назад. Похоже, они уперлись в верхнюю планку. Они не поняли одного. Они всерьез считали, что раз люди перестают идти за средние деньги, значит, надо просто платить большие деньги. А это не работает. Дело в том, что оказалось, что психологический барьер совсем другой. Кто-то вообще готов умирать за деньги, а кто-то не готов. И это вопрос не в сумме денег. Это вопрос в отношении в целом к жизни. То есть они практически выбрали ту биомассу, которая просто готова за деньги пойти и умереть. Вот она заканчивается, причем практически уже закончилась», — сказал Дикий.

По его мнению, с этим связано и привлечение северокорейских военных к боям против Сил обороны Украины. При этом Дикий отметил, что Кремль, видя настроения россиян, всячески старается избежать новой волны принудительной мобилизации.

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