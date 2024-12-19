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Белорусы отказались покупать арестованный дом Цепкало

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  • 19.12.2024, 17:29
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Белорусы отказались покупать арестованный дом Цепкало

Жена политика предупредила потенциальных покупателей об ответственности.

Арестованный дом экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало вновь выставлен на торги, аукцион запланирован на 15 января, следует из сообщения на площадке e-auction.by.

Стартовая цена на сайте «БелЮрОбеспечения» установлена на уровне 1 млн 683,2 руб., задаток — 168.320 рублей.

Первый аукцион не состоялся из-за отсутствия желающих в конце ноября, тогда стартовая цена дома составляла 2 млн 104 тыс. рублей.

Двухэтажный коттедж площадью 418,3 м2, расположенный на улице Тепличной в Минске, был выставлен на аукцион в середине октября. С ним продается все домовое оборудование, предметы интерьера и земельный участок площадью 0,1411 га.

Ранее жена политика Вероника Цепкало предупредила потенциальных покупателей об ответственности.

«Вы и ваша семья должны четко понимать, что по возвращении в Беларусь мы придем к вам, с простыми белорусами, прессой, всеми теми, кто не поддерживает скупщиков краденого и вы обязаны будете выселиться из нашей квартиры и оплатить арендную плату за весь срок проживания», — заявила она.

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