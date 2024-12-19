«Белтелеком» отключит в Беларуси интернет и телевидение 4 19.12.2024, 17:47

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Также прекратится вещание радио.

РУП «Белтелеком» планирует отключить интернет и телевидение для белорусов. Первые сбои ожидаются уже в ночь на 20 декабря.

Проблемы с трансляцией цифрового ТВ затронут жителей Брестской, Гродненской, Гомельской, Витебской и Могилевской областей. Кроме того, в ряде городов будет ограничен доступ к радио и телефонной связи. В связи с этим граждан просят использовать мобильные телефоны для связи с экстренными службами в случае ЧС.

Не стоит сильно волноваться, так как отключения затронут в основном тех, кто привык проводить ночи за интернетом, радио и ТВ. Эти меры являются временными и вызваны проведением технологических работ на сетях.

Согласно графику «Белтелекома», такие работы будут продолжаться до конца месяца, поэтому неудобства могут возникнуть у жителей столицы и нескольких областей с 23 по 27 декабря.

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