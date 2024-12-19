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Инфляцию в России уже не остановить

  • Telegram-канал Proeconomics
  • 19.12.2024, 17:45
Инфляцию в России уже не остановить

Даже если Центробанк сделает ставку заоблачной.

Ощущение, что «просто» повышением ключевой ставки инфляцию в России уже не остановить. Бюджетный импульс (человеческим языком – повышенное финансирование МО и ВПК) и ограничение на импорт (санкционное) все равно ведь никуда не денутся. Т.е. борьба с инфляцией сейчас – дело политическое, а не экономическое.

Но даже если ЦБ сделает ставку заоблачной (что-то вроде 35-40%), то он лишь загонит инфляцию в подполье, и при нормализации она вырвется наружу. Это одно из последствий «военного кейнсианства», о чем предупреждали его отцы Кейнс и Гэлбрейт. С этим столкнулись США во второй половине 1940-х, после окончания Второй мировой войны, когда депозитные деньги хлынули на рынок после окончания «двухколейной системы цен» (когда на ряд главных товаров в США были регулируемые цены – на хлеб, хлопок, бензин и т.п.). Выход – в постепенном послевоенном стравливании отложенного спроса, т.е. не одномоментной отмене регулируемых цен. Также Америку в какой-то мере спасла очередная война – в Корее (которая шла до 1953 года), т.е. и расходы на МО и ВПК стравливались постепенно.

В ситуации с Россией, с гипотетической нормализацией ситуации в стране – это когда значительная часть накопленных 100 трлн руб. физлиц и юрлиц на депозитах хлынут для компенсации недопотребления за время «военного кейнсианства» (особенно на импортную продукцию из ныне «недружественных стран» - на станки, оборудование, гражданские самолеты, легковые автомобили, зарубежный туризм и т.п.). И это еще не считая денег «вне учета» - вроде одной только криптовалюты, которой у россиян скопилось уже на $200 млрд или даже больше (с учетом так и растущей их стоимости).

Telegram-канал Proeconomics

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