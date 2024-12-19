А если НАТО ударит по Москве?
- Виктор Шендерович
- 19.12.2024, 17:50
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Готовы ли к такому эксперименту москвичи.
По свежим следам эксперимента, предложенного на «Прямой линии» этим бодрым старичком: а готов ли он к симметричному эксперименту?
Что НАТО еб*нет своими ракетами по Москве, а весь мир посмотрит на работу российского ПВО? И готовы ли к такому эксперименту москвичи?
Что вообще в голове у этого бенчика, я уже не спрашиваю, но вот подопытные россияне должны всё-таки, как мне кажется, задаться наконец этим вопросом.
Лучше поздно, чем когда наступит «никогда».
Виктор Шендерович, Telegram