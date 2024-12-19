Швеция может отправить военных в Украину 19.12.2024, 18:04

Страна также рассматривает проведение военных учений на украинской территории.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон не исключает, что его страна будет задействована в гипотетической миротворческой миссии в Украине.

Об этом он сказал в интервью Kyiv Independent, которое вышло в среду, 18 декабря.

По словам Йонсона, Швеция уже имеет физическое присутствие в Украине. Речь идет об агентстве оборонных закупок, которое работает с украинским правительством над приобретением военного оборудования.

Министр обороны Швеции добавил, что страна также рассматривает возможность проведения военных учений на территории Украины.

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