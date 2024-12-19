Швеция может отправить военных в Украину
- 19.12.2024, 18:04
Страна также рассматривает проведение военных учений на украинской территории.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон не исключает, что его страна будет задействована в гипотетической миротворческой миссии в Украине.
Об этом он сказал в интервью Kyiv Independent, которое вышло в среду, 18 декабря.
По словам Йонсона, Швеция уже имеет физическое присутствие в Украине. Речь идет об агентстве оборонных закупок, которое работает с украинским правительством над приобретением военного оборудования.
Министр обороны Швеции добавил, что страна также рассматривает возможность проведения военных учений на территории Украины.