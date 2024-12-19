Гродненцы «недоплатили» городскому транспорту более 11 тысяч рублей
- 19.12.2024, 18:12
С начала года контролеры словили более 14 тысяч «зайцев».
Увеличилось число гродненцев, которые ездят без билета в общественном транспорте. В сравнении с 2023 годом их стало больше на 2,1%.
За 11 месяцев 2024 года контролеры обнаружили 14 151 безбилетных пассажира.
Гродненский автобусный парк «потерял» на них 11 320 руб., при условии, если бы гродненцы покупали талоны в киосках. Если бы талоны продавал водитель, автобусный парк заработал бы 12 тыс. руб.
По подсчетам «Гродно Плюс», вырученной суммы хватило бы на три месяца работы автобуса-гармошки или квартальную зарплату одного водителя.