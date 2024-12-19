Финляндия задержала частный самолет, который направлялся в Россию 19.12.2024, 18:19

1,498

Пилота заподозрили в нарушении санкций.

Власти Финляндии задержали в аэропорту Хельсинки частный самолёт Beechcraft B55 Baron, направлявшийся из Литвы в Псков. Он приземлился для дозаправки. Пилота заподозрили в нарушении санкций, сообщает финская газета Iltalehti.

Инцидент произошёл в начале декабря. Самолёт был зарегистрирован в Литве и, по данным LRT, его могли доставлять новому владельцу в Россию. В то же время на борту находился гражданин Латвии, заявивший, что Beechcraft принадлежит ему.

Продажа авиатехники в Россию запрещена международными санкциями. Пилота самолёта уже подозревали в нарушении этого правила, — отмечает Север.Реалиии. Весной 2023 года он перегонял самолёт Beechcraft B24R Sierra из аэропорта Каунаса в Псков. Позже этот самолет продали в Москве за 138 тысяч евро. Тогда же пилот управлял самолётом Cessna 172, задержанным в Паланге. Его через посредников в Турции и Италии, пытались доставить в Россию.

Ранее в Финляндии уже задерживали частные самолеты по подозрению в обходе санкций. Осенью 2022 года власти конфисковали три воздушных судна, которые, по мнению финских властей, использовались попавшими в санкционный список людьми, сообщала Yle.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com