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Финляндия задержала частный самолет, который направлялся в Россию

  • 19.12.2024, 18:19
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Финляндия задержала частный самолет, который направлялся в Россию

Пилота заподозрили в нарушении санкций.

Власти Финляндии задержали в аэропорту Хельсинки частный самолёт Beechcraft B55 Baron, направлявшийся из Литвы в Псков. Он приземлился для дозаправки. Пилота заподозрили в нарушении санкций, сообщает финская газета Iltalehti.

Инцидент произошёл в начале декабря. Самолёт был зарегистрирован в Литве и, по данным LRT, его могли доставлять новому владельцу в Россию. В то же время на борту находился гражданин Латвии, заявивший, что Beechcraft принадлежит ему.

Продажа авиатехники в Россию запрещена международными санкциями. Пилота самолёта уже подозревали в нарушении этого правила, — отмечает Север.Реалиии. Весной 2023 года он перегонял самолёт Beechcraft B24R Sierra из аэропорта Каунаса в Псков. Позже этот самолет продали в Москве за 138 тысяч евро. Тогда же пилот управлял самолётом Cessna 172, задержанным в Паланге. Его через посредников в Турции и Италии, пытались доставить в Россию.

Ранее в Финляндии уже задерживали частные самолеты по подозрению в обходе санкций. Осенью 2022 года власти конфисковали три воздушных судна, которые, по мнению финских властей, использовались попавшими в санкционный список людьми, сообщала Yle.

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