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Самокат двойного назначения

  • Алексей Лушников
  • 19.12.2024, 18:25
  • 1,478
Самокат двойного назначения

В Москве реальная паника.

Всего лишь один самокат, а в Москве реальная паника. Адъютантов трясёт. ЧОПы поднимают цены. Штабисты бухают. Путин играет желваками. А мы вспоминаем БГ:

«…Я видел генералов

Они пьют и едят нашу смерть…»

Тем временем. Израиль запустил 20-кубитный квантовый компьютер на основе сверхпроводниковых технологий.

Проект реализован совместно с Израильским управлением инноваций и Еврейским университетом. Инициатива является частью национальной стратегии по развитию технологий и укреплению технологического лидерства в области квантовых вычислений.

Два мира. Перспектива очевидна.

Алексей Лушников, Telegram

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