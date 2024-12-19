Самокат двойного назначения
- Алексей Лушников
- 19.12.2024, 18:25
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В Москве реальная паника.
Всего лишь один самокат, а в Москве реальная паника. Адъютантов трясёт. ЧОПы поднимают цены. Штабисты бухают. Путин играет желваками. А мы вспоминаем БГ:
«…Я видел генералов
Они пьют и едят нашу смерть…»
Тем временем. Израиль запустил 20-кубитный квантовый компьютер на основе сверхпроводниковых технологий.
Проект реализован совместно с Израильским управлением инноваций и Еврейским университетом. Инициатива является частью национальной стратегии по развитию технологий и укреплению технологического лидерства в области квантовых вычислений.
Два мира. Перспектива очевидна.
Алексей Лушников, Telegram