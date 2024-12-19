Хоккеист сборной Беларуси попал в реанимацию
- 19.12.2024, 18:37
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Со льда его вынесли на носилках.
У хоккеиста сборной Беларуси и магнитогорского «Металлурга» Владислава Еременко тяжелая травма, которую он получил в последнем матче в чемпионате КХЛ (в Магнитогорск приезжал «Автомобилист»). В одном из эпизодов Еременко врезался коленом в борт и покинул лед на носилках.
Как сообщает ТАСС, главный тренер российского клуба Андрей Разин рассказал, что белорусу сделали операцию, он находится в реанимации. У Владислава Еременко «сложный перелом бедра со смещением».
О сроках восстановления пока речи нет. Накануне тренер сказал, что игрок выбыл до конца сезона.