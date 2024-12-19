Вспоминайте еще одно слово — дефицит 5 Аркадий Бабченко

19.12.2024, 18:43

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Оно уже маячит на горизонте.

Рыбные консервы подорожают в России на 5−25% из-за нехватки рыбы — пишет их издание «Ъ». Из-за снижения вылова некоторых видов рыбы и роста цен на сырье переработчики столкнулись с увеличением расходов. Выход нашли простой — поднять для ритейлеров отпускные цены на консервы и пресервы на 5−25%. Повышение коснется продукции из сельди, оптовые цены на которую с начала 2024 года и без того выросли более чем в полтора раза.

И все-таки вопрос, который не дает мне покоя — как? Как, черт возьми, вы это делаете? Я вот каждый божий раз удивляюсь. С самого рождения. Сколько там жил. И сколько не живу уже. С детства помню эту маленькую баночку в наборе, который маме учительнице разрешали купить в продуктовом подвале после закрытия магазина раз в год в декабре. Просто понять не могу.

В России тринадцать, что ли, морей. Два океана непосредственно. Моря принадлежат к бассейну трех океанов. Восточные моря — богаты настолько, что ни в сказке сказать. У чудовища из красненького цветочка таких богатств и разнообразия блюд не было.

И все полвека, что я живу, у них каждый раз одно и то же. Русские. Объясните. Как вы, имея Камчатку, Сахалин, Курилы, озеро Кроноцкое, вулкан Ключевская Сопка, город Петропавловск, Чукотку и другие Анадыри — места, где нерестится большая половина всего лосося в мире — умудряетесь сделать такое с красной икрой?

Ну, вот, как?

Откуда вы взяли этот невероятный талант? Вы его развивали веками, путем селекции носителей когнитивных способностей, упорных тренировок, спартанских условий, или это дар божий, недоступный простым людям?

Сейчас у них икра стоит каких-то совершенно бешеных денег. В среднем — около 10 тыс. рублей за килограмм. Это 100 евро. В понтовых магазинах — мне попадались цены до 19 тысяч.

Помните, у этих дебилов еще совсем недавно был модным флешмоб — в шубе выйти на Красную площадь, намазать половину батона красной икрой и показательно сожрать? Их еще арестовывали за эти несанкционированные мероприятия — они так удивлялись каждый раз.

Все. Отожрались.

Сейчас ноют, возмущаются, не могут понять, как произошла эта ужасная ошибка, и пытаются организовать бойкот — все равно и так один черт не жрут, просто тупо не могут себе позволить купить.

Эстония. Одно море. Внутреннее. Абсолютно пустое. Практически мертвое. Из рыбы здесь почти нет. Лососевых — ну, водятся, конечно, есть тут местный вид, если сильно-сильно повезет, можно поймать что-то бледное невыразительное — но разнообразие тихоокеанского бассейна даже и рядом не снилось. И каждый год этой икры здесь — хоть в сапоги запихивай. Хоть лопатами черпай. Просто заваливались. С горкой. По самую макушку. Рыбьи яйца здесь так же, как и куриные — такой же обычный повседневный ходовой товар.

Пошел на рынок, купил ястык за 32 евро. Шикарная уже промытая очищенная очищенная слабосоленая финская икра в ведрах по килограмму — 48 евро. В понтовых магазинах — по 56 евро. Непонятно, кто ее берет за такие деньги, но есть. Замороженные крабовые клешни — вчера посмотрел — по 7 евро. Сами крабы тоже по семь, кстати. Гребешки — не помню, но что-то типа по 12, что ли. Это очищенные, с раковинами вдвое дешевле. Мидии по пять. Моллюски такие длинные, как карандаши, в раковинах, в песке живут — по 10 евро. Очень вкусные.

Осетров копченых — на каждом шагу, копеечные какие-то, их не особо берут, не местный деликатес. Местный здесь — угорь и миноги. Угорь дорогой, это да. Миноги дешевые. Сарган — зеленая рыба. Но в сезон только. Щупальца кальмара Гумбольдта. Окунь копченый — сок тягучими такими нитками с него стекает. Раки. Ну и так далее.

И все это — абсолютно доступно, навалом, протянул руку и купил. В маленькой стране. С одним внутренним морем. Пустым, как карман папы Карло.

Как. Как, черт возьми, вы умудряетесь сделать такое с красной икрой, русские?

Как вы умудряетесь каждый раз построить страну, в которой тринадцать морей, два океана, три бассейна — и каждый раз вам жрать нечего, кроме хвороста и лаптей? И обычные ходовые ненужные товары у вас становятся статусными, признаком богатства, и деликатесом, и дефицитом? А?

Вот, вспоминайте еще одно слово — дефицит. Или, как правильно произносить — дефьцит. Детям своим расскажите. Он уже маячит на горизонте. Пусть привыкают. «Выбросили», «Достать», «Из-под прилавка», «Свои люди». Это тоже им пригодится. Пусть учат.

Вроде бы был период, когда еда там стала доступной. Но нет. Назад такую страну навалили. Ну, приятного аппетита. В добрый путь, таланты.

Аркадий Бабченко, Telegram

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