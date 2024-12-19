Ветеран ВВС США в возрасте 102 лет поднялся в воздух на бомбардировщике Второй мировой 3 19.12.2024, 19:06

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Лейтенант Эд Коттрел совершил 65 боевых вылетов против гитлеровских войск.

Ветеран ВВС США в возрасте 102 лет снова поднялся в воздух на бомбардировщике Второй мировой, пишет BILD.

Лейтенант Эд Коттрел совершил 65 боевых вылетов против гитлеровских войск. Спустя 80 лет пилот 493-й эскадрильи снова сел за штурвал P-47 Thunderbolt и в качестве второго пилота пролетел над Арденнами.

В этих же местах 17 декабря 1944 года он пилотировал такой же бомбардировщик и был сбит двумя немецкими истребителями. Коттрелу удалось совершить аварийную посадку.

«Я помню каждый момент: как мой самолет был подбит, как масло из двигателя заляпало мое лобовое стекло. Однако немцы не дали мне покоя. Они даже проводили меня обратно до линии фронта в направлении моего аэродрома. <…> На этот раз все было спокойно. Нам не нужно было следить за истребителями», — сказал он BILD после полета.

Коттрел установил рекорд как самый старый пилот Thunderbolt. В январе 2025 года ему исполнится 103 года.

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