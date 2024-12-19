Белоруска стала первой в мире биатлонисткой, выступающей как беженка 3 19.12.2024, 19:10

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Дочь знаменитого белорусского лыжника Сергея Долидовича дебютировала на этапе юниорского Кубка IBU в Италии.

12 декабря Дарья Долидович, дочь знаменитого белорусского лыжника Сергея Долидовича, дебютировала на этапе юниорского Кубка IBU в Италии. Спортсменка выступала не под флагом какой-то страны, а с аббревиатурой BRT, что значит Biathlon Refugee Team («Биатлонная команда беженцев»). Долидович стала первой биатлонисткой в таком статусе — других представителей этой команды пока нет. «Зеркало» рассказывает подробности.

«Первый член команды»

На юниорском Кубке IBU (Международный союз биатлонистов) в итальянском Риднау Долидович трижды выходила на старт. Вначале в индивидуальной гонке с четырьмя огневыми рубежами она заняла 53-е место с четырьмя промахами (проигрыш победительнице составил шесть с половиной минут). Через два дня в спринте была 55-й с теми же четырьмя незакрытыми мишенями. Наконец, 15 декабря Дарья допустила один промах на стойке и финишировала в спринте 40-й. Белоруска, уступив победительнице 2 минуты 27 секунд, набрала первое кубковое очко. Во всех стартах участвовали больше 100 биатлонисток. Следующий этап Кубка IBU принимает Швейцария — 20 декабря юниорки вновь побегут спринт.

Но важнее во всей этой истории не столько результаты бывшей лыжницы, которой 29 декабря исполнится 20 лет, а то, в каком статусе Долидович выступала — BRT, как мы упоминали в самом начале материала.

«Зеркало» обратилось в Международный союз биатлонистов (IBU) за разъяснениями. Вот какой ответ пришел за подписью директора по коммуникациям Кристиана Винклера:

— Да, Долидович — первый член команды беженцев по биатлону. IBU принял решение о создании команды беженцев на своем недавнем Конгрессе в Белграде в сентябре 2024 года и внес следующий текст в Конституцию IBU: «Спортсмены, которым был предоставлен статус беженца по решению страны проживания и в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев, могут быть заявлены на международные соревнования от национальной федерации в стране их проживания. Эти спортсмены будут представлять „Команду беженцев по биатлону“ с соответствующим кодом BRT». Долидович соответствует этим требованиям Конституции.

От себя добавим, что спортсмены BRT не будут соревноваться в эстафетах, но им могут начисляться очки за личные выступления, как произошло в случае с Дарьей, которая в Риднау заработала один балл за 40-е место и идет 58-й в общем зачете.

Между Беларусью и Польшей

Как вообще Долидович стала выступать с кодом BRT? Здесь надо вспомнить события последних лет, которые тесно связаны со знаменитым отцом Дарьи.

Сергей Долидович — уроженец Орши, единственный лыжник в истории, который принимал участие в семи Олимпиадах и двенадцати чемпионатах мира подряд. После августа 2020 года он выступил за перемены в Беларуси, подписал письмо свободных спортсменов. После этого Сергею, к тому времени ставшему тренером, принялись мешать нормально работать со своими учениками. В их числе была и дочь Долидовича Дарья, в которой наставник видел перспективы.

«Уже устал бороться с этими ветряными мельницами. Разделять людей из-за позиции и не допускать к соревнованиям — это верх непорядочности. Нас лишают права на профессию! К тому же Даша учится в 11-м классе, она еще несовершеннолетняя», — досадовал Долидович в ноябре 2021 года.

По его словам, «Даша прямым текстом говорит, что не хочет бегать за нашу страну»:

— Хотя я не провожу никаких бесед и не указываю, кто плохой, а кто хороший. Но когда, например, на городских соревнованиях на дочке «случайно» заканчиваются призы, то все эти мелкие пакости не могут не выбивать из колеи.

В конце 2021 года Белорусская федерация лыжных гонок отстранила спортсменку на год — якобы за неподобающее поведение. Ей было запрещено участвовать во всех национальных и международных соревнованиях — даже за свой счет.

В феврале 2022 года, незадолго до начала полномасштабной войны в Украине, Долидович вместе с семьей уехал в Польшу — в том числе из-за ситуации в Беларуси. Дарья переквалифицировалась из лыжниц в биатлонистки. В соревнованиях по летнему биатлону она побеждала и была третьей среди юниорок на чемпионате Польши. Однако в новой стране спортсменка чувствовала себя некомфортно.

«Переехали [в Польшу], когда ей до окончания школы [в Беларуси] оставалось полгода. Плюс она оказалась без друзей и спорта, которым горела. Конечно, сильно переживала, были срывы — работали и с психологом», — говорил Долидович в январе 2023 года.

В результате Дарья еще в конце 2022-го решила вернуться в Минск.

«Дочь не хочет выступать за Польшу. Она намерена бегать за Беларусь», — отмечал Сергей.

Но в биатлонной сборной Беларуси Долидович оказалась не нужна — видимо, из-за позиции ее отца и опасений в федерации, «как бы чего не вышло», если разрешат Дарье тренироваться с командой. Хотя в нашем биатлоне давно проблемы с подготовкой резерва, поэтому регулярно прибегают к натурализации россиянок. А Дарья вновь отправилась в Польшу — завершать карьеру спортсменка не захотела.

Сегодня, по нашей информации, она тренируется или с отцом, когда находится дома в Закопане, или с биатлонной сборной Польши, которая помогает Долидович с логистикой — в том числе поездками за границу. От комментариев Дарья пока воздерживается. У нее по-прежнему белорусское гражданство, поэтому фактически выступление с аббревиатурой BRT было единственным вариантом участия в международных стартах. Ведь биатлонисты из нашей страны (вне зависимости от гражданской позиции) отстранены от этапов Кубка мира и других топ-соревнований с началом полномасштабной войны в Украине.

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