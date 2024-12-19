Путин назвал войну против Украины спонтанной и неподготовленной 11 19.12.2024, 19:12

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Диктатор РФ заявил, что в любом случае напал бы на Украину.

Российская армия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года «без особой подготовки», сообщил диктатор РФ Владимир Путин в ходе прямой линии. По его словам, как и в случае с Крымом, это якобы было «спонтанное» решение. «Почему начали? Потому что уже дальше невозможно было стоять на месте, терпеть и ждать пока ситуация для нас ухудшится», — сказал Путин.

При этом он дал понять, что в любом случае напал бы на Украину, однако, если бы у него была возможность вернуться в прошлое, то он сделал бы это раньше. «Решение, которое было принято в начале 2022 года — его нужно было принимать раньше. Это первое. И второе — зная об этом, нужно было просто начать раньше готовиться к этим мероприятиям, в том числе и к специальной военной операции», — отметил Путин.

При этом он признал, что война в Украине стала «серьезным испытанием для всей страны». Путин пожаловался, что «стал меньше шутить и почти перестал смеяться», но в то же время похвалился, что усовершенствовал свои стратегические навыки. Ранее источники «Важных историй» рассказывали, что руководители отвечающей за украинское направление 5-й службы ФСБ снабдили главу государства ложными разведданными о том, что регионы соседней страны якобы ждут «освобождения» от Киева и присоединятся к России, как только представится такая возможность. В результате российская армия оказалась не готова к масштабному сопротивлению и понесла тяжелые потери: не сумев быстро захватить Киев, Чернигов, Харьков, войска были вынуждены отступить в апреле 2022 года. Собеседники издания отмечали, что 5-я служба, боясь разозлить Путина, просто снабжала его тем, что он сам хотел услышать.

Провал в Украине был далеко не первым: до этого сотрудники 5-й службы регулярно оказывались скомпрометированы — их даже называли «продавцами воздуха». Журналист-расследователь и эксперт по российским спецслужбам Андрей Солдатов отмечал, что работа структуры, созданной лично Путиным в бытность его директором ФСБ, была не чем иным, как «чередой дипломатических катастроф»: ее сотрудников «ловили с поличным везде, от Абхазии до Молдовы и Украины». Известно, что глава 5-й службы генерал-полковник Сергей Беседа находился в Киеве во время евромайдана, однако результатов это не дало. Несмотря на все провалы, Путин держал его на этой должности вплоть до лета этого года, а затем отправил в отставку.

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